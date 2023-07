60 éve: ghánai zenészek

Szokatlan társaság ragadta meg a Győri vasútállomás utazóinak figyelmét. Színesruhás hölgyek és a nyári meleg ellenére kabátos férfiak szálltak le a Wiener Walzerről: az Africana ghánai együttes érkezett Győrbe Európai koncertkörútján.

50 éve: vasutasnap és Móra iskola

Győr adott otthont a huszonharmadik Vasutas napnak. De ekkor épült fel a 24 tantermes Adyvárosi általános iskola is, mely Móra Ferenc nevét vette föl. A hónap végére várták a műszaki átadást, hogy szeptembertől elkezdődhessen az oktatás.

40 éve: amerikai szabadalom készül Téten

Téti gyártmányú silózó indult Amerikába. Az Egyesült Államok-beli Hesston cég európai leányvállalata, a francia Coex sok keresés után a Győri Rekard Téti Gyárát bízta meg a merőben új termék, egy nagy teljesítményű silózó elkészítésével. Majsa Sándor akkori gyárigazgató még az évben további ötven és száz darab közötti rendelésben reménykedett a prototípusok sikere nyomán.

A nagyteljesítményű silózó berendezés hét darabos prototípusához a legnagyobb méretű részegység készült Téten. – A Coex egy amerikai szabadalom megvalósítását hozta Magyarországra. Az eddig ismert silózóberendezések csak szállítójárművel együtt dolgozhatnak. Az alapgép készíti a silót, s ezt átjuttatja a táblán mellette haladó szállítójárműbe. Két gép, két kezelő. A tábla végén nincs hely együtt fordulni a két berendezésnek, így a termény egy részét eddig nem tudták betakarítani. Az új berendezés ezeket a hátrányokat kiküszöböli.

A részegység gyártásával megbízott tétiek olyan gondosan jártak el, hogy még a teszteléshez is készítettek egy berendezést, hogy mindenképp kitűnő minőséget tudjanak küldeni Amerikába, és meghálálják a bizalmat.

20 éve: a városunkból rajtoltak el a tereprali járgányok

A Magyar Dakar-kupa útvonala Győrt és Écset is érintette, noha nagyrészt titkos útvonalon haladt. A több száz lóerős járgányok a Dunakapu téren éjszakáztak és a Rábaring környékén száguldoztak. Többek között a legendás, Afrikát is megjárt Czeglédi-Kiss párost is faggathatták titkaikról az érdeklődők.