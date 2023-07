- Egyetemünk 288. tanévére visszatekintve örömmel állapíthatjuk meg, hogy a nem várt nehézségek ellenére is megvalósultak kitűzött céljaink. Olyan időszak áll mögöttünk, amelyet az évszázados tradíciók mentén a modern kor felkészültsége, a fenntarthatóság iránti elkötelezettség határozottan jellemzett

- hangsúlyozta. Köszöntőjében méltatta a hallgatók által elért kiemelkedő tanulmányi eredményeket és a Soproni Egyetem oktatóinak egész éves fáradhatatlan munkáját.

Záró gondolatai a végzős hallgatókhoz szóltak.

- Többen tovább tanulnak, de sokan a munka világában folytatják életüket. Találjanak olyan munkahelyet, ahol inspirációra lelnek, ahol lehetőségük nyílik a szakmai fejlődésre, a kreatív kibontakozásra és leljék meg a harmóniát a munka és a magánélet között.

Ünnepi beszédet mondott Dr. Varga László, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja is, aki kiemelte, hogy a Benedek Elek pedagógiai Kar jubileumi évet zárt, hiszen harminc évvel ezelőtt vették fel a meseíró nevét. Hangsúlyozta, hogy nem csak emiatt volt izgalmas az idei év, hanem a tudományos és az oktatás szempontjából is. A pedagógusképzés meghatározó vidéki centrummá, az intézmény országos és nemzetközi szinten is elismert vált. A képzések igazodnak a XXI. század kihívásaihoz, innovatív módon szolgálják a fenntartható a fejlődést.

A beszédeket követően számos egyetemi munkatárs és hallgató kapott elismerést kitűnő munkájáért. A végzős hallgatók fogadalomtételét követően, melyet az egyetemi jogarnál Barna Zsófia és Dobos Gerda Csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakos valamint Taschner Georgina Kommunikáció és média alapszakos hallgatók mondtak el, 204 szakember vehette át diplomáját.