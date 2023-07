A győri egyházmegye egyedülálló kezdeményezése nyomán, fogyatékkal élő személyek részesülnek elsősegély-oktatásban. Az oktatásban a tervek szerint 16 fogyatékkal élő fiatal vesz majd részt, akik a Café Collis, a Márton Lakóotthon és a Kandó Műhely dolgozói, lakói.

– A Győri egyházmegye egyik fő célja a kezdetektől, hogy a felebaráti szeretet gyakorlására buzdítsa az embereket, valamint annak hangsúlyozása, hogy minden személy egyenlő megbecsültséggel bír – emelte ki Cseh Sándor igazgató.

A másfél millió forintos támogatásból megvalósuló projekt egyénre szabott oktatást biztosít minden résztvevőnek.

– Már megkezdődött az előzetes felmérés, amit egy pszichológus végez. Ezt követően a kis csoportokban egyénre szabatottan kezdik meg az oktatást a mentős szakemberek – mondta el Dr. Báthy Andrásné projektmenedzser.

Később Sopronban, Mosonmagyaróváron, Csornán és Kapuváron található hasonló intézményeikben is bemutatják és népszerűsítik a lehetőséget. Emellett a hétfői bemutatóra meghívták több társzervezet képviselőjét is, mivel a későbbiekben szeretnének más típusú fogyatékossággal élőket is bevonni a kezdeményezésbe.