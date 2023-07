Az apró négylábúak találkozója a hagyományokhoz híven a tacskók felvonulásával kezdődik majd az Aranypart töltésén. Mindenkit szeretettel várnak, aki akár csak jól szeretné érezni magát a kutyás közösségben.

A belépőjegy árát – felnőtt 1500, gyermek 500 forint lesz – jótékony célra fordítják. Idén a Noé Állatotthont támogatják a szervezők a bevételből. A szevezők kiemelték a műsorban, hogy a rendezvény kiemelt célja a felelős állattartás gondolatiságának hirdetése, illetve a gyermekek kutyatartással kapcsolatos ismereteinek bővítése. - Tavaly több mint kétezer látogatót vonzott az első TacsiTali, reméljük, hogy idén ezt a számot túl tudjuk szárnyalni -fogalmazott Varga Zsófi.

- A felvonulás mellett kutyabemutató, állatorvosi előadás és konzultáció, legidősebb­kutya- verseny és tombolahúzás is lesz a TacsiTali napon. Várjuk azokat is, akik csak a kutyák vagy a fajta szerelmesei, hiszen számos információt tudhatnak meg a szakemberektől azok is, akik esetleg kutyavásárlás vagy örökbefogadás előtt állnak.