Hagyományteremtő kezdeményezést indított a Hajdú-Bihar vármegyei Ondódi Levendulás, hogy Magyarország területén és azon túlmenően is megszólítsák virágültetvények, gazdaságok, üzletek tulajdonosait felajánlóként, valamint gyermekotthonokat, egészségügyi intézményeket, segítő szervezeteket fogadóként. Az akció során a gyerekek kezei által leszedett és megkötött virágcsokrok eljuthatnak olyan társaikhoz, akiknek erre nincsen lehetőségük, kifejezve ezzel őszinte és önzetlen szeretetüket. A programhoz elsők között csatlakozott a Kálnoki Levendulás és Tulipánfarm is Győr-Moson-Sopronból.

– Szívügyünk a gyerekek jólléte, ezért azonnal igent mondtunk az Ondódi Levendulás tulajdonosa, Ónadi Imre megkeresésére, hogy mi is segítsük a „Gyerekektől gyerekeknek” – Adj egy csokor boldogságot! kezdeményezést, mely országos akcióvá vált – hangsúlyozta érdeklődésünkre Hegyi Tamás, a Kálnoki Levendulás és Tulipánfarm tulajdonosa.

A háromgyermekes édesapa kiemelte: nemcsak addig várják a gyermekeket a máriakálnoki kertbe, amíg az illatos levendula virágzik, hamarosan kardvirágot is lehet szedni. Ugyanis míg korábban újdonságként tulipánhagymákat ültettek, most háromezer tőnyi kardvirág is pompázni fog hetek múlva.