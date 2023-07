A Jereváni Ciklámen Nyugdíjas Klubban tartott demencia-tárgyú előadás része annak az életmód-előadássorozatnak, amely a Jereván Településrészi Önkormányzat támogatásával valósul meg a lakótelepen – mondta Tóth Éva, a részönkormányzat elnöke. Hozzátette: az elhangzott nagyon fontos ismeretanyag is megerősíti mindenkori törekvésében a Jereváni Részönkormányzatot és Sopron városát, hogy erősíteni kell a helyi közösségeket, hogy támogatni kell azt a helyi közösségi életet, ahol akár generációk is egymásra találnak és amely szellemi-lelki kreativitásuknak is teret ad. Sopronra mindig is jellemző volt az élénk civil élet. Az előadáson elhangzott az, hogy „a közegnek” nagy szerepe van abban, hogy a közösséghez való tartozás erejével megelőzze az elmagányosodást, vagy akár a demencia kialakulását. A Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata mindig is ezt az aktivitásra lehetőséget adó „közeget” igyekezett megteremteni a lakótelep minden közösségének, így a nyugdíjas korosztálynak is – tette hozzá az önkormányzati képviselő.