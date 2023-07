Az elmúlt négy évben, 2018 és 2022 között felére csökkent a rendőrség által regisztrált lakásbetörések száma Győr-Moson-Sopronban. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne leselkedne veszély a felügyelet nélkül hagyott ingatlanokra.

A vezető betörési módszer az ajtók befeszítése, benyomása – mondta el dr. Forrainé Vízkeleti Éva rendőr őrnagy, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának osztályvezető-helyettese.

– Ha hazaérve azt tapasztaljuk, nincs minden rendben az ingatlanunkkal, esetleg betörés nyomait látjuk a házunkon, fontos, hogy ne menjünk be, hisz ezzel sok olyan nyomot semmisíthetünk meg, amely segítheti a tettes felkutatását. Helyette hívjuk azonnal a 112-t és várjuk meg a kiérkező rendőröket.

Hogy a nyár ne a kifosztott lakás miatt legyen emlékezetes, érdemes néhány dologra odafigyelni.

– Mindig zárjuk be az ablakokat és az ajtókat, és sötétítsünk be. A szomszédokat vagy rokonokat pedig kérjük meg, hogy ürítsék a postaládánkat, tartsák rendben a kertet. A házban ne legyen nagyobb összegű készpénz, a jelentősebb értéktárgyakat rögzített széfbe helyezzük el. Ezekről, valamint elektronikai eszközeinkről érdemes zsebleltárt is csinálni, telefonunk segítségével fotózzuk le őket több szögből. Ez egy esetleges betörés esetén a nyomozást nagyban segítheti.

Emellett fontos, hogy csak a hazatérés után osszunk meg képeket a nyaralásról a közösségi oldalon, ne rajzoljunk céltáblát otthonunkra.

Fotó: Csapó Balázs

Kövecses Roland, a Patent Távfelügyelet Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, sokan csak akkor gondolnak a lakásbiztonságra, amikor megtörtént a baj.

– Az egyik legfontosabb célpontok továbbra is a napközben magukra hagyott lakások. Nemrég egy Győr közeli társasház-építkezést „taroltak le”. A még át nem adott lakásokban már ott voltak a konyhai felszerelések, a klímák, a fűtőtestek. A betörők ablakot feszítettek fel és azon bejutottak a nem védett nagy társasházba. Számos lakás- ajtót feltörtek és kipakolták az értékeket. A szerkezetkész lakásokban már érdemes riasztórendszert felszereltetni.

Az ügyvezető kiemelte, hogy egyre több betörő fedezi fel, hogy a garázsban mekkora értékek vannak. Sokszor nagyobbak, mint a lakásban. Ugyanakkor ezeket ritkán védjük, pedig könnyedén, akár nagyobb szerelés nélkül a garázsokba is szerelhető riasztó.

– A jó nyílászárók, a redőnyök, a rácsozatok fontos szerepet játszhatnak a biztonságban, de a betörők leleményesek és felszereltek. Ezeket könnyen feltörik vagy átvágják. Igazán hatásos védelmet a riasztórendszer biztosít, kifejezetten az, amelyik távfelügyeleti szolgáltatáshoz kötött.

Kövecses Roland hozzátette, a cégük működési területén jó a közbiztonság, de a vagyon elleni bűncselekmények továbbra is veszélyeztetik a lakosságot. Az ingatlanok tulajdonosai sokszor csak akkor kapnak észbe, amikor már késő és kár érte őket. A vagyonvédelmi alkalmazások biztonságot jelenthetnek, de csak akkor, ha időben elkezdik használni őket.

A betörők tipikus nyári módszerei a nyitott ablak, a teraszajtók gyengeségének kihasználása, ha korábban nem szereltük fel megfelelő eszközökkel otthonunkat, a jó vagyonvédelmi szolgáltatók akár a gyors, nyaralás előtti riasztórendszer-szerelést is megoldják.





Fotó: Csapó Balázs