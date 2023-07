- Egy asszony egy romos pajtásszekeret hozott a műhelybe, hogy újítsam fel. Egy ez egy négykerekű kis szekér, amin a falusi asszonyok húzták a piacra az eladni való terményt. Mondtam neki, hogy a javítás költségén újat készítek neki. De ő ragaszkodott a régihez. Kiderült, hogy a gyerekkori szekere volt, ezért volt olyan kedves a szívének. Meg is csináltam neki. Egy alkalommal Svájcban jártam a vőmmel. Egy autószerelőnél voltunk, ahol az egyik fal mellett régi szekérkerekek sorakoztak. Mindig voltak nálam fényképek a munkáimról, mutattam is neki néhányat, hogy itthon én ilyenekkel foglalkozom. Rögtön rendelt egy pajtásszekeret.

Sanyi bácsinak két lánya született és a családból senki nem viszi tovább a mesterséget. Ezért gondolt a felajánlásra.

- Én Mórichidára ma is hazajövök. Áll még a szülői házunk és most már kedves szerszámaim, nagyapám, édesapám műhelye is hazakerült. Nagyon örülök neki, hogy a falu elfogadta és méltó helyet alakítottak ki hozzá - jegyezte meg.

Az idős mester kérésünkre kiemelt néhány érdekességet is a műhelyből. A nagyapja által is használt kerékszéket és egy szőlőprést, melyet a nagypapa készített 1938-ban. Az eszközt Sanyi bácsi öccse, Károly őrizte és ő is úgy gondolta, legjobb helyen a múzeumban lesz.

Büszkén mutatott meg egy 1907-ből való körzőt, az úgynevezett cigányfúrókat, a harangfűrészt, a százhúsz éves colstokokat, a fakalapácsot és egy kis szekercét is, mellyel "minden kezdődik".

Az első szerszámunk, hiszen a fát ezzel kezdjük el alakítani

- tette hozzá.

László Attila, Mórichida polgármestere még elmondta: örömmel fogadták a felajánlást és az egykori tűzoltószertár helyét újították fel számára. Külön örömként említette: Sanyi bácsi vállalta, hogy érdeklődő csoportok miatt "hazaugrik" Győrből és szívesen mesél a látogatóknak a régi időkről.

- Régi a barátság Sanyi bácsival, hiszen rendszeresen járt haza, Mórichidára. Egy ilyen alkalommal észrevette, hogy a falu közepén kiállított, muzeális tűzoltókocsink katasztrofális állapotban van. Felajánlotta, hogyha csináltatok föléje tetőt, ő elvégzi rajta a bognármunkát. Így is történt. Helyi ácsok társadalmi munkában elkészítették az épületet, én a vasanyagot újítottam fel, Sanyi bácsi pedig a faszerkezeteket - újságolta László Attila. - Ekkor már utalt rá, ha egyszer abbahagyja a munkát, műhelyét szívesen átadja a községnek. Így is történt, mi pedig kerestük a múzeumnak való helyiséget. Az egykori tűzoltószertárt a polgárőrök használták náluk, majd kaptak egy új irodát. Az üresen maradt épületet rendbetettük és ott helyeztük el a műhelyt.

- A tűzoltókocsit, melyet felújítottunk, jól ismerem. 16-17 éves lehettem, amikor a házunk közelében kigyulladt egy ház. Futottunk a templomba, vertük félre a harangot, aztán rohantunk a tűzoltókocsiért. Egyszerre lettünk vagy tizenöten. Az iskolában tanultuk, mi a teendő ilyenkor. Kézzel húztuk a kocsit a tűzhöz, sikerült is megfékeznünk a lángokat - idézte fel Sanyi bácsi.

László Attila még elmondta: ősszel, ünnepélyes keretek között tervezik a múzeum megnyitását.

- Nagy tisztelettel köszönjük a felajánlást. Nem minden falu mondhatja el, hogy rendelkezik egy komplett bognárműhellyel, szerencsére mi már igen. Az meg külön öröm, hogy Sanyi bácsi vállalja esetenként, hogy be is mutatja a látogatóknak.