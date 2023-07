„A vizek vándorai voltak. Fáradhatatlanul járták ősidők óta ladikjukkal, szerszámaikkal a közeli és messzi vizeket, hogy kilessék, hova rejti kincsét a Duna. A medersodrában hordja magával a víz az aranyszemeket a kaviccsal, homokkal együtt. Enyhe kanyarulatokban, zátonyok partja mellett megcsendesül a víz. Itt ülepszik le az arany... a kaviccsal, vörös gránithomokkal együtt. A Duna mindjárt féltve be is takarja iszappal, hordalékkal. Innen kell kimosnia, kitisztítania az aranyásznak” – fogalmazta meg Bárány Krisztián, aki a Gönyűről készített image-filmjében az utolsó aranymosók egyikét, Szabó Jánost is bemutatta.

– Persze, hogy nincsenek aranymosók. Ebből megélni nem lehet, ez egy hobbi. Kavicskotró hajón voltam hajóvezető. Amikor a Dunából szedtünk ki sódert, néha sárga csillogó lapokat láttam. 1980-ban olvastam egy riportot az aranymosásról. Írtam egy levelet N. László Endre néprajzkutatónak, aki a témával foglalkozott, együtt élt az aranymosókkal. Azt mondta, hogy nem aranyat láttam, hanem piritet, de ha akarok látni, megmutatja – mesélte János, hogyan is kezdte a hobbiját.

– 1981-ben az ő útmutatása alapján kezdtem el dolgozni. Nem rettentem meg a lapáttól, bár nehéz fizikai munka. Amíg hajóztam, a szabadnapjaimon hódoltam a hobbimnak, volt, hogy öt hétig a parton voltam. Mióta elkészültek a zsilipek, kevesebb aranyat hoz a víz. Icuri-picuri szemcsék jönnek. Régen azt mondták, százezer szemből jön ki egy gramm, ez már nem igaz. Most már ilyen szemek ritkán vannak. Van olyan apró aranyszemcse, amiből vagy félmillió kellene egy grammhoz – tudtuk meg a tapasztalt gyűjtőtől.

Hogy milyen munka? Folyamatosan kell lapátolni a parton található kavicsot a mosógépbe. Akár egész nap, szinte megállás nélkül jár a lapát. No nem magától, János lendíti ütemesen, még a beszélgetés közben sem áll meg a keze. Senki sem mondaná meg, hogy 75 éves. Jó fizikumát őseitől örökölte, hajósdinasztia leszármazottja. A víz mindig lételeme volt, fiatalkorában sokat úszott, aztán búvárkodott. Harminc évig járta a Dunát, negyven éve pedig annak kincsét keresi.

Magányos foglalkozás ez, de mint János mondja: szabadságot ad. Ott és annyiszor dolgozik, ahányszor kedve van. Néha nem is megy haza, napokra ott marad a parton. Ha úgy tetszik, csónakkal közelíti meg a helyszínt.Kint van a szabadban. Miközben dolgozik, kikapcsol. Ilyenkor töri a fejét azon is, hogyan lehetne még tökéletesíteni a berendezését, de az otthoni dolgokra is megoldásokat keres. – Erős fizikai munka közben tudok a legjobban gondolkozni. Valószínűleg azért, mert ilyenkor több oxigén kerül az agyba – mondja meggyőzően. Azért aki úgy gondolja, hogy ebből meg lehet gazdagodni: téved. Költséggel jár a szivattyúzásához használt gép tankolása, a helyszínre jutás, a felszerelés.

Azért van, hogy nullára kijön egy szezonban, de olyan is előfordult, hogy egy kéthetes egyiptomi út árát „összemosta” János, aki nagyon szeret rejtvényt fejteni, olvasni és különösen kedveli az ókori egyiptomi kultúrát. A miniatűr szemcsék megtalálásához a szemünket meresztgettük, de azt a nagy rögöt, amit egy szezon eredményéből készített János, kézbe is foghattuk. Aranyos lett a tenyerem, s el is gondolkozom azon: beállok kisinasnak a szakmát tanulni.