A platán az 1700-as években, az Esterházyak révén került Magyarországra, azon belül Tatára is, ezzel meghonosították a fafajt hazánkban. Az idő természetesen meglátszik rajta, rendszeres kezelésekre szorul a 2014-ben az év fájának megválasztott tatai nagy platán. A matuzsálem a következő évben az „Év Európai Fája” versenyen a 2. helyet érte el.

Még mindig gyönyörű és magasztos a növény, fölénk magasodó hatalmas lombkoronája ma is védelmet nyújt az alá igyekvőknek. Úgy tudjuk, már egy villámcsapást is túlélt a fa.

Alpintechnikával gyógyítják a tatai matuzsálem platánfát. Fotó: Kiss T. József

A helyiek és a kirándulók is rendszeresen felkeresik és megcsodálják a tatai platánt. Platánokat egyébként nemcsak az Öreg-tó mellé, de az Angolkertbe is ültettek az Esterházyak egy tervezett fásítás keretében.

Csicsai Frigyes, Tata főkertésze többek között elmondta: ilyen idős fáknál a lombkoronát ápolni kell. A koronabiztosító elemeket cserélik, a korhadt ágakat eltávolítják; ezeket a tennivalókat végzik a napokban. A munkálatok során gombásodás ellen is kezelik az idős fát.

Érdekessége a matuzsálem platánnak, hogy a belsejében egy óriási odú van, ahol még egy ember is elfér. Mivel a turisták is gyakran látogatják, különösen fontos, hogy biztonságos legyen. A fa helyileg és országosan is védett. Az Öreg-tó partján álló, 2014-ben az év fájának megválasztott platán sokak kedvenc fája, és találkozási pont is egyúttal. A tatai platánfa a nemzetközi megmérettetésen is jól szerepelt, a második helyen végzett a leadott szavazatok alapján 2015-ben.

Rigó Balázs alpolgármester a tatai platán előtt. Fotó: Kiss T. József

Monumentális növény, és látványos a tóparton álló platán, lombkoronája háromszorosa az átlagos fához képest, magassága 35–40 méter is lehet.

Rigó Balázs alpolgármester elmondta: – Tatának az egyik szimbolikus, szép helye az óriás­platán és környéke, amely még novella írására is ihlette Pribojszky Mátyás írót. A városnak egyébként az épített mellett számos természeti öröksége is van, amelyek közül az egyik a tóparton álló öreg fa. A település méreteihez, lakosai számához képest nagy víz- és zöldfelületet kell kezelni, amelynek igyekeznek eleget tenni – tette hozzá.