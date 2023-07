– Évente 10–12 millió forintot fordítunk a játszóterekre, a játszótéri elemek felújítására. A kormányhivatal rendszeresen felülvizsgálja az elemeket, amelyek nem megfelelőek, azok kijavítására kötelezik az önkormányzatot, és igaz ez a bölcsődék, óvodák játszótereire is. Akkor nyilván annyit költünk erre a célra, amennyi a felújításra szükséges. Hogy az elavult elemekre mennyit tudunk fordítani, az attól függ, hogy mennyi forrás áll a város rendelkezésére – hangsúlyozta a Kisalföld érdeklődésére Árvay István mosonmagyaróvári polgármester. Kiemelte: „Két- évente tudunk egy-egy nagyobb beruházást betervezni, amikor egy valóban új játszóteret tudunk elkészíteni vagy felújítunk egy régit vadonatújra.”

A városvezető szerint a nagyobb fejlesztések során akár több mint százmillió forintot is ráfordítanak a területre, igyekeznek a legmodernebb játékokat beszerezni, amelyek hosszú ideig szolgálják a gyerekeket, és nem egy-két év alatt avulnak el. Ütéscsillapító burkolatot használnak, meg több funkciót is biztosítanak.

Árvay István polgármester Kosár Tiborral, a kivitelező Városüzemeltető és Fenntartó Kft. ügyvezetőjével adta át az új játszóteret. Fotó: Mészely Réka

– Ezen a játszótéren az ütéscsillapítóval ellátott felület a gyerekeké, van egy térkövezett közösségi tér, mellette egy felnőttjátszótéri résszel, de lesz kutyamegőrző is. A beruházások része mindig a zöldterület-fejlesztés fűvetéssel, faültetésekkel, hogy egy kis árnyék is legyen majd – sorolta a városvezető.

A Duna lakóparkban egyelőre hiányoznak a közösségi funkciók. A területfejlesztés kapcsán gondoskodni kellett, hogy tudjon ide költözni egy ábécé, de egyéb közösségi funkciókra is szükség lesz, például bölcsődére, óvodára. Ez a városvezető szerint a gyereklétszámtól is függ.

– Most városszinten háromcsoportnyi gyerek hiányzik, egyenlőtlen a területi eloszlás. Így a mosoni Ostermayer Óvoda nem eléggé telített, de a Majoroki Óvoda viszont túltelített. A Duna lakóparkban egy falunyi ember fog lakni. Az északi lakóterület most van kialakítás alatt, három ütemben fog megvalósulni, legalább akkora lesz, mint a Liget lakópark, ott is vannak közösségi terek kihagyva játszótérnek, de óvodának és bölcsődének is – fűzte hozzá Árvay István, aki arról is beszámolt, hogy a következő fejlesztés a Fekete-iskola bejáratának parkrésze. Ott egy parkolót építenek, iskolai közösségi funkció és zöldterület-fejlesztés is a koncepció része.