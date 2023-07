- Az Európa-bajnokság gondolata az idén fogalmazódott meg bennünk. Vincze Tünde a Magyar Légtornász Egyesület vezetője tavaly márciusban szervezte meg a magyar légtorna fesztivált, amelyen mi is részt vettünk, ott indult el igazán a versenyzési láz és jöttek a versenyek sorba. Csatlakoztunk a Magyar Levegősportok Szövetségéhez, tagegyesület lettünk, így jelentkezhettünk a kvalifikációs versenyekre. A magyar bajnokság májusban volt, amelyen tíz lánnyal vettünk részt. Öten értek el olyan helyezést, amivel kvalifikálták magukat az EB-re, így velük utaztunk Bologna-ba - mondta Szanati Adrienn. Ez a néhány nap nagyon izgalmas és tanulságos volt minden szempontból, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, amelyeket a későbbiekben be is tudunk építeni az edzésekbe - tette hozzá. Fantasztikus táncokat láthattunk, tizenhat nemzet képviseltette magát a versenyen, ezért is öröm számomra, hogy ilyen csodálatos eredmények születtek - egészítette ki.

A bajnok csapat: Csiszár Csillag, Koós Viktória, Vissi Villő, Stefánich Hédi, Mihalicz Bianka és edzőjük Szanati Adrienn.

Vissi Villő és Stefánich Hédi duója Junior Mix-ben indult, Silk eszközön mutatták meg tehetségüket és lettek a szám és a korcsoport Európa-bajnokai. Koós Viktória és Csiszár Csillag karika duóval léptek fel a bajnokságon, bemutatójukkal szintén Európa legjobbjai lettek. Mihalicz Bianka, két eszközön is indult, Hammock Senior egyéni kategóriában aranyérmet, Silk Senior egyéni kategóriában pedig bronzérmet szerzett.

Mivel a kis csapat megszerezte az Európa-bajnoki címeket, jogosulttá váltak a világbajnokságra, így a lányok következő megmérettetése a szeptember 5. és 10. között, Forli-ban (Olaszország) rendezett világbajnokság lesz.