Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szigetközi Szakaszmérnökségét huszonkét évig irányító Kertész József a Duna 31 évvel ezelőtti elterelését követő rehabilitációs munkákban döntő szerepet vállalt. Tevékenysége nyomán alakult ki a szigetközi hullámtér és a mentett oldal korszerű szemléletű, természetes vízjárást követő vízpótló rendszere. Nyugdíjba vonulását követően is segíti szakértőként a vízügyet, és ahogy elhivatott munkájában, úgy most is a szigetközi emberek életének jobbítását tartotta a legfontosabbnak.

– Kisbodaki születésűként, a vizek közelében gyermekeskedve mennyire volt egyértelmű a pályaválasztása?

– A Duna ölelésében lévő szülőfalum, Kisbodak meghatározó ebben. 1953-ban születtem, és még nem voltam egyéves, amikor 1954 júliusában a szülőházunkat elvitte az ár. A családunkban a vizek tisztelete mindvégig fennmaradt. Építőmérnökként végeztem 1978-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon helyezkedtem el. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a munkahelyemen mindvégig azzal foglalkozhattam, amit nagyon szeretek. A munkám a hobbim is. 22 évig voltam a szigetközi szakaszmérnökség vezetője. A Duna és a mellékágrendszerei mindvégig fontos szerepet játszottak az életemben. Már gyermekként is nagy élményt nyújtottak. Itt tanultam meg többek között úszni, evezni, és ekkor ismertem és szerettem meg a szigetközi embereket, valamint a Szigetköz növény- és állatvilágát!

– Milyen volt akkor és milyen most a Szigetköz?

– Az egyébként folyamatosan változó Szigetköz összességében nagyon szép volt az 1950-es években, és szerencsére ma már ugyanezt mondhatjuk el napjaink Szigetközéről is.

– Munkája során melyek voltak a legnagyobb kihívások?

– A feladataim között szereplő árvízvédelmi munkák kapcsán több alkalommal irányíthattam a Szigetközben a helyi árvízvédelmi munkákat. Ezek során három alkalommal az addig észlelt legnagyobb vízszintek mellett is sikeresen teljesítettük a feladatainkat. Jelentős kihívást jelentett a bősi vízlépcsőrendszer magyar oldali építésének felfüggesztése és a Duna folyam szlovák oldali mederelterelése.

– Több mint harminc év távlatából visszatekintve: sikerült jó megoldásokat találni a Duna elterelése után?

– Úgy érzem, hogy a sok nehezítő körülmény ellenére sikerült. A Szigetközben Európa egyik legnagyobb vizes élőhelyének a rehabilitációját sikerült megvalósítanunk az elmúlt harminc évben. 1993-ban helyeztük üzembe a mentett oldali vízpótló rendszer első ütemét a Zátonyi–Nováki-­csatorna nyomvonalán. 1995 májusában építhettük meg a dunakiliti fenékküszöböt, és helyezhettük üzembe a hullámtéri és a mentett oldali vízpótló rendszereket. Az azóta eltelt időszakban tovább folytattuk a szigetközi revitalizációs munkákat. Ma már a hullámtéren 189 kilométer hosszúságú mellékágban tudjuk biztosítani az 1950-es évek vízjárását. A Szigetköz újra él!

– Tevékenységét az utóbbi időben több elismeréssel is jutalmazták. Mit jelentettek önnek ezek a díjak?

– Természetesen ezek jól­esnek. Eddigi legkedvesebb elismerésem az volt, amikor szülőfalum, Kisbodak díszpolgárává választottak. Az első tanító nénimmel együtt vehettem át az elismerést azért, amit a vízpótlás keretében a településért és az egész Szigetközért tettem.



Névjegy Kertész József okleveles mérnök, építőmérnök 1978-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen vízépítőipari szakon diplomázott, 1982-ben gazdasági mérnöki szakon okleveles építőipari gazdasági mérnöki végzettséget szerzett. 1978-tól 2015-ig az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál dolgozott, közben három évig a GNV, majd 22 évig a szigetközi kirendeltség vezetője volt. Aktív résztvevője a Szigetközben végzett rehabilitációs munkáknak, a szigetközi hullámtéri és a mentett oldali vízpótló rendszerek kiépítésének és üzemeltetésének, vízügyi szakértő. 2018-tól óraadó a győri Széchenyi István Egyetemen. 2022-től a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnökségi tagja, alelnöke. Díjak, kitüntetések: Lampl Hugó díj (2005), Magyar Ezüst Érdemkereszt (2022, Magyarország köztársasági elnöke), Pro Aqua díj (2023, Magyar Hidrológiai Társaság).