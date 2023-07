– Idén már nem voltak előzetesen meghatározott központi minimum ponthatárok – mondja Nagy Flóra pályaorientációs és karrier-tanácsadó – ám a felvi.hu-n meg lehetett nézni mégis tájékozódási jelleggel egy számsort: az egyetemek jelezhették mi alatt nem vesznek fel tanulót. 2024-ben pedig még nagyobb teret kapnak az egyetemek abban hogy mire adnak plusz pontot, munkatapasztalatra, nyelvvizsgára, kompetencia mérésre...

Hallgassa meg!

Véleménye szerint az az ideális az, ha a fiatal előzetesen jól körbejárja a szakot, amit választ: ismeri a tanmeneteket az elvégzendő tárgyakról, és azt is hogy milyen pozíciókba lehet elhelyezkedni a végzettséggel. Így a bemenő követelményekkel is tisztába kerül időben. De ha valaki idén nem, vagy nem oda jutott be, ahova szeretett volna, ne csüggedjen!

– Sokan kisebbfajta tragédiaként élik meg, ha nem nyertek felvételt. Nekem is volt egy sikertelen felvételim, nagyon elkeseredtem. A nehezebb mégsem ez, hanem a hogyan tovább. Egyik lehetőség a pótfelvételi, ami viszont rövid határidővel szokott indulni. Ide azok is jelentkezhetnek, akik eddig egyáltalán nem adtak be jelentkezést. De ha valaki nem így dönt, akkor is egy év nagyon hasznosan eltölthető. Egy sikertelen felvételiből is lehet profitálni.

– Mindenképp ajánlom, hogy addig végezzen el egy képzést, vagy lépjen be kicsit a munka világába, vagy szakítson időt a nyelvtanulásra, annak ellenére hogy nem elvárás a diplomához, mert ez szerintem elengedhetetlen, utakat nyit az ember előtt. Az a lényeg, hogy hasznosan teljen az idő.

Nagy Flóra és Bella Violetta

Fotó: Rákóczy Ádám

Nagy Flóra elmesélte, hogy neki épp a sikertelen felvételi mutatta meg az igazi útját, egy eredetileg nem vágyott ötödéves képzés fordította a kereskedelem és marketing felé, amiben megtalálta az útját.

Ha valaki úgy érzi, nem jól választott, akkor kicsit nehezebb a kérdés: azonnal hagyja ott, vagy adjon egy esélyt és legyen türelemmel?

– Ha elkezdjük, és érezzük, hogy nem nekünk való, akkor a végállomást érdemes figyelni. Ha a cél még mindig stabil, akkor könnyebb azt mondani, hogy kibírok pár tőlem távol álló tárgyat és vizsgát, hogy közelebb kerüljek az álmomhoz, de ha a végkifejlettel, a megszerezhető szakmával, hivatással nem tud azonosulni az ember, akkor nem érdemes várni, váltani kell.

Flóra egy önéletrajzban nem tüntetné fel a félbemaradt képzést, legfeljebb szóban térne ki a tanulságra egy állásinterjún. Ezzel együtt nem gondolja úgy, hogy egy életre meghatározná egy felvételi kudarca a karrierutat és az életet.