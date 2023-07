Jó minőségű pálinka csak megfelelően elkészített cefréből főzhető. Mindig az egészséges, érett gyümölcsöket tegyük bele. Azokat, amiket magunk is szívesen megennénk

– emelte ki Nagy Szilárdné Viktória, aki szerint az új, szemre tetszetős gyümölcsök kevésbé alkalmasak pálinkának, mint a hagyományos régi gyümölcsfajták. Így férjével a Tárnokrétin található Réti Pálinkaházban is a magyar fajtákkal dolgoznak.

– Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy jó cefréből is lehet rossz pálinkát készíteni, de rossz, hibás cefréből sohasem készülhet jó pálinka. A cefrézés nem túl bonyolult folyamat, bár olykor időigényes – ezért szinte mindig rám hárul ez a feladat –, és néhány előírást is be kell tartani, hogy ne rontsuk el. Mivel számunkra is fontos, hogy megfelelő cefréből tudjunk dolgozni, a honlapunkra készítettünk egy ingyenesen letölthető cefrézési útmutatót – hívta fel a figyelmet Viktória, aki részletesen kifejtette podcastünkben a cefrézés lépéseit: mosás, magozás, aprítás, gyümölcshús-elfolyósítás és maga az erjesztés.

Nagy Szilárdné Viktória - Fotó: Rákóczy Ádám

– A gyümölcs mosása után jöhet a magozás (csonthéjasok esetében), bogyózás (fürtös gyümölcsöknél, szőlőknél) és a darabolás, pépesítés. A fás részeket és a földes szennyeződést el kell távolítani, érdemes szár nélkül szedni a pálinkafőzésre szánt gyümölcsöt. Éretlen, rothadt és penészes termést nem szabad felhasználni. Irányított erjesztést alkalmazunk, azaz nem a napra és a melegre bízzuk az erjedést. A cefre erjedését speciális cefreélesztővel indítjuk el, és figyelünk a helyiség ideális, 15–20 Celsius-fokos hőmérsékletére. Az erjedés általában két-három hét, de a gyümölcs fajtájától is függ. Fontos az erjesztés és a cefretárolás körülményeire figyelni, különben romolhat a minőség. A cefrét a kierjedést követően lehetőleg minél előbb hivatalos, szakmai tapasztalattal rendelkező bérfőzdében főzessük ki – fejtette ki Nagy Szilárdné Viktória.

Hozzátette: az edényeket a zajos erjedés ideje alatt (amikor mozog a cefre az edényben) csak lazán zárjuk le, mert ha túl szoros a hordó, a gázképződés miatt szét is robbanhat.