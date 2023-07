Vármegyénkben talán a legtöbb kemping a vadregényes Szigetközben található.

– A Szigetköz az ország egyik legnépszerűbb aktívturizmus-­célpontja. A Nagy-Duna-ágrendszerben megfelelő kempingek vannak. A dunakiliti Vadvíz Kemping, Dunaszigeten a Pisztráng Kör és a Cikolaszigeti Kisvesszősi Kemping, valamint több kiszállóhely is várja a turistákat. A bodaki ágrendszernél az Esthajnalcsillag Kempingtől kényelmesen be lehet járni a Szigetköz felső ágrendszerét, de a Zátonyi-Duna vadregényes vizein is evezhetünk. Ásványrárón is látványosan fejlesztik a területet – foglalta össze dr. Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Közgyűlés alelnöke, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke.

– A kempingeknek két dologban kellett megújulniuk. Az egyik az infrastruktúra, a másik pedig a szolgáltatás fejlesztése. Jelentősen megnőtt az igény a vezetett túrákra. A megfelelő mennyiségű és képzettségű szakember hiánya problémát okozott, de mára már sokat fejlődött ez a szolgáltatás. Nem ennyire ró­­zsás a kép a Mosoni-Duna mentén. Rajkán, Halásziban, Kimlén vannak jól működő kempingek, de Mosonmagyaróváron nagyon hiányzik, mint ahogy az alsó szakaszon is, és sajnos Győrben sincs olyan hely, ahol a vízitúrázók megszállhatnának. Több kisebb szálláshely nyílt a Mosoni-Duna mellett, így a Szigetköz Natúrparknak is van Kimlével közösen. Fejlődni kell még azonban az egyes turisztikai termékek összekapcsolásában – szögezte le dr. Pető Péter elnök.

Ma már természetes, hogy víz- és áramvételezési lehetőséget kell kialakítani a lakóautóknak, de már a sátorozóknak is. Aki ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszi, az feltehetően 3–4 napot is helyben marad. Ez is egy infrastrukturális beruházást igényel, de nagyon hálásak érte a lakók.

A Part Campingben Ásványrárón 36 férőhelyen tudnak épületben szállást adni, sátorral pedig több százan férnek el. A lakókocsik számára is megfelelő áram- és vízellátást tudnak biztosítani. Egy éjszaka két felnőttnek két gyerekkel, sátorral, autóval, áramhasználattal 14–15 ezer forintból kijön. Nagy előnye, hogy az ember kint van a természetben, néha akár néhány méterre a vízparttól. Sokan éppen ezért választják, mert kenut bérelve vagy sajáttal be lehet járni a környező vizeket. Ez egy életforma, amit a szülők szívesen osztanak meg a gyerekekkel, hogy aztán ők is visszajáró vendégek legyenek.

Az ásványrárói kempingben Kiss Roland és fia, Kiss Olivér élvezte a természet közelségét. Fotó: Rákóczy Ádám

– Mint minden évben, most is július közepén indul igazán a szezon, augusztus 20-ig szokott tartani, de kora ősszel is várhatók vendégek – jelezte Böősi Gábor tulajdonos, aki arról is beszélt, hogy az iskolai csoportok már tavasszal is érkeztek. A vendégek 95 százaléka igénybe veszi a vízi szolgáltatást, de jönnek kerékpárral is, sőt, azt is lehet helyben bérelni.

A hegykői háromcsillagos Sá-Ra Termál Kemping idén is elsősorban a lakókocsis és lakóautós turisták körében népszerű, a sátorozók mindössze egy-két százalékot tesznek ki.

– Egyre több magyar érkezik, de a vendégeink 94 százaléka még mindig külföldi. Elsősorban Ausztriából, Németországból és Csehországból jönnek. A vendégszám nagyjából megegyezik a tavalyi év azonos időszakával. Nálunk a termálfürdő miatt az ősz az erősebb. Mondhatjuk, hogy a közép- és idősebb korosztály fürdője és kempingje vagyunk. Közülük sokan augusztus huszadikát követően érkeznek, amikor a kisgyermekes családok már befejezik a nyaralást – tudtuk meg Radovits Tibortól, a kemping és termálfürdő ügyvezetőjétől. Elmondta azt is, hogy egy négytagú család – két felnőtt és két gyermek – lakó­autóval, áramszolgáltatással és fürdőbelépővel 20.500 forintért tölthet el egy éjszakát a Fertő-part népszerű településének kempingjében.