Hétfőn reggel szólt anya, hogy most azonnal készítsem össze a holmimat, mehetek a katonai táborba, fél óra múlva ott lesz értem, és indulunk. Nagyon megörültem, mert amikor lehetett jelentkezni, sajnos hamar betelt a létszám és így lemaradtunk. Most pedig mégis mehetek egy fiú helyett, aki lebetegedett.(...) Reggel mindig korán volt az ébresztő, hamar össze kellett rakodni a cuccainkat, az ágyat rendbe tenni.(...)Utazhattunk PTSZ-szel is, ami egy hatalmas kétéltű jármű. Max. 10 tonnát bír el, és egyszerre 70 katona fér el rajta. Ez a kétéltű nem egy gyors lánctalpas, maximum 40km/h-val tud menni és jó hangos. Egyik este a tábortűznél szalonnát sütöttünk, és rajzfilmek dalait énekeltük. Egy másik nap este bátorságpróba is volt, de mi ügyesen helyt álltunk, mert nem ijedtünk meg semmitől.