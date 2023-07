Nyári időben azok is sűrűn utaztatják kiskedvencüket, akik egész évben nem szokták. Kutyabarát nyaralás, vagy a nyaralás idejére a kisállatpanzióba, kutyaszitterhez való eljutás is lehet veszélyes ugyanakkor, ha nem ismerjük házi kedvenceink biztonságos utazásának módját.

A kresz szerint az állat is rakománynak minősül, így a rögzítésére külön figyelni kell. Ez kétféleképpen oldható meg: a legjobb szállítóboxxal, vagy pedig biztonsági övvel rögzített hámmal utazzon az eb, ám miközben rakománynak minősül, sajnos rá is vonatkozik az, hogy az utasok nem hajolhatnak ki az ablakon. Már egy 2-3 kilós rögzítetlen test is az autóban 60-70 kg-os tárgynak megfelelő súllyal csapódik - mondjuk a sofőrnek vagy utasnak - egy 50 kilométer per órás ütközés esetén, vagy egy hirtelen fékezésnél. Erre hívja fel a figyelmet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-Főkapitányság, a Smeringa Róberttel, a Wolf K9 kutyaiskola kiképzőjével forgatott videójában.