Reggel 7 órakor indulhattak a hosszú táv első rajtolói, hogy teljesítsék a klasszikus, „bakancslistás” Révfülöp-Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot.

A közel 9500 lelkes amatőr és profi, leküzdve a délnyugati irányból kissé megélénkült szelet és hullámzást úszta át Közép-Európa legnagyobb tavát, hogy aztán a balatonboglári strand pihenje ki magát.

A győri nyílt vízi paraúszó, Patkás Tomi Rocky elsőként ugrott vízbe az idei megmérettetésen.

Ez volt a kilencedik alkalom, hogy átúsztam a Balatont. Reggel az első turnusban indultam, erős volt a szél és nagyok voltak a hullámok, már-már az Alcatrazban éreztem magam, de legalább a napsütés nem volt erős. Küzdelmes volt az idei verseny, de így a sportértéke nagyobb lett. 2015-ben volt emlékeim szerint ilyen erős hullámzás, akkor úsztam először át a Balatont. Igazi örömúszás volt a vasárnapi, a végén már örültem, hogy végre kiértem. Rekordot nem döntöttem, 5200 méter helyett 5600 métert tettem meg a nagy sodrás miatt

- számolt be lapunknak élményeiről Rocky Tomi, akinek meleg volt a 26 fokos Balaton, hiszen ő a 20-21 fokos vízhez van szokva. A győri paraúszó úgy tudja sokan fel is adták, vagy rosszul lettek a táv megtétele közben.

- Rajos István volt az edzőm és segítőm vasárnap. Profi volt a szervezés, motorcsónakkal hozták át a kerekesszékemet, a visszautunk is gördülékenyen ment. Mindenki barátságosan köszöntött, már-már veteránnak számítok a Balaton-átúszáson. Jó volt látni, hogy idén is sok győri és megyebeli és más úszótárs is indult -tette hozzá.

Igazi megtiszteltetés volt a szervezőknek, hogy - többek között - Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke is a hosszú táv résztvevői között volt, aki férjével együtt, első alkalommal teljesítette az ikonikus nyíltvízi úszóeseményt. - Személyesen gratulált nekem Novák Katalin, egy poént is elsütöttem amíg beszélgettünk, illetve egy közös szelfit is készítettünk - emelte ki Patkás Tomi. A győri paraúszó következő útja Dániába viszi, augusztus végén Koppenhágában méretteti meg magát. Majd Ausztriában a Wörthi-tavat ússza át, ami hasonló táv lesz mint a Balaton. Az idei szezonját pedig Szlovéniában zárja a Bledi-tavon.

Közben elindult a 2,6 kilométeres rajt is, közel 1000 úszó vágott neki a Balatonboglárról induló, majd egy félkört megtéve, oda vissza is érkező távot, hogy átélhesse a 41. Lidl Balaton-átúszás felejthetetlen élményét. A nap programja a 8 órakor induló Balaton-áthúzással folytatódott, ahol 700 lelkes amatőrnek szurkolhattak, akik SUP-deszkával abszolválták a Révfülöp és Balatonboglár közötti több, mint 5000 méteres szakaszt.

Az úszófolyosón több száz vitorlás szurkolói biztatták az úszókat és húzókat, de több százan támogatták családtagjaikat, barátaikat, közeli ismerőseiket is. Több hajón frissítővel, szőlőcukorral, zsíros kenyérrel várták a megpihenni vágyókat, hogy aztán lelkileg és fizikailag egyaránt feltöltődve folytassák hazánk legnépesebb nyíltvízi úszóeseményét.

Természetesen, a töretlen biztatás és szurkolás nem csak a vízen, hanem a parton is megfigyelhető volt, ahol több ezren várták izgatottan szeretteik célba érkezését, hogy aztán egy óriási gratuláció kíséretében megölelhessék őket.