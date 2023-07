Szilánkos csípőtörés

– Világéletemben a mozgás volt a mindenem, a család és munka mellett is naponta edzettem, részt vettem hegyikerékpáros versenyeken. Az esés után az egyik pillanatról a másikra hullott szét mindez. Olyan súlyosan törött ugyanis a csípőcsontom, hogy műteni sem tudták. Így maradt a mozdulatlanság heteken át a kórházi ágyon, a járvány első hulláma idején – mondta el történetét Várallyai László.

– Mivel nem látogathattuk a csapattársunkat, naponta hívtuk telefonon. Az egyik ilyen beszélgetés során öntöttem lelket Laciba azzal, hogy versenyzünk mi még együtt a Transalpon. Ehhez három évnek kellett eltelnie, de nem adtuk fel az álmainkat, s újra eljutottunk a kontinens híres mountain bike-os viadalára – emlékezett vissza Vock Balázs. A Dél-Tirolból induló, a Garda-tóig tartó közel 500 kilométeres, kőkemény versenyig azonban hosszú út vezetett Várallyai Lászlónak.

Várallyai László a súlyos baleset és életveszélyes betegség után szerencsére ismét remek formában versenyez.

Intenzív osztályon tüdőembóliával

– Három éve, július közepén toltak tüdőembóliával az intenzív osztályra; a csípőtörés után kialakult vérrög elérte a tüdőmet. A gyors orvosi segítségnek köszönhetem az életem, amiért nem tudok eléggé hálás lenni. Ezután lassú rehabilitáció kezdődött. A bukás után hat héttel álltam először lábra, de akkor is alig pár métert tudtam tenni, még a mosdóba sem voltam képes elmenni.

Ez lelkileg is borzalmasan megviselt. 2020. augusztus 5-én engedtek ki a kórházból. Pár nappal később otthon dolgozni kezdtem, valamint az izmaimat újra felépíteni. Októberben már görgőztem a kerékpáromon a lakásban, de a szabadban csak 2021 tavaszán tekertem újra – elevenítette fel élete legnehezebb kihívását a győri bringás. Várallyai Lászlónak másfél évre volt szüksége ahhoz, hogy arra az edzettségi szintre érjen, ahol 2020 nyár elején volt, a bukás előtt.

Irány a Transalp!

– 2022 végén eldöntöttük, hogy újra próbára tesszük magunkat a Transalpon. 497 kilométer és közel 18 ezer méter szintkülönbség várt ránk. A napi táv 65–100 kilométer között volt – mondta Vock Balázs, aki egy éve a csuklóját törte el a Bakonyban, ám pár nappal később, gipsszel a kezén újra nyeregbe pattant. A győri–gici páros a Transalp első három napján óriásit ment; három nap után összetettben dobogón álltak a korosztályukban.

– A negyedik nap feketelevessel ért fel. Olyan villámokkal tarkított viharral indult a reggel, hogy a szervezők lefújták a szakaszt. Így autóval kellett célba jutnunk, ráadásul estére gyomorrontást kaptam. Két napra legyengültem, fel kellett adnunk a versenyt. Laci előtt le a kalappal, ő becsületből végigment az 5. és 6. etapon is, remek idővel. Az utolsó szakaszra én is visszatértem, minden tét nélkül. Amit remélni is nehéz volt három éve, azt sikerrel teljesítettük: együtt csaptunk a célba a Garda-tónál – hallottuk Vock Balázstól. A fizikailag roppant kimerítő, Alpokon átívelő versenyre Várallyai László jövőre is menne, míg Vock Balázs jelenleg úgy érzi, hogy ez volt élete utolsó Transalpja.

Akármit is hoz a jövő, a győri és a gici hegyikerékpáros története az emberi akaraterőről példaértékű marad.