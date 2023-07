A fiatal lány számos szépségversenyen járt már, korona is többször került fejére, például a Miss Queen Hungary 2019-es döntőjén. A fiatal lány három év kihagyás után állt újra színpadra. Podcastunkban beszélt a versenyekről, arról, hogyan tartja magát mindig formában, és elárulta azt is, hogy miért is olyan szépek a magyar lányok.

