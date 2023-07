Hét különböző oltás

– Bahamák, Kajmán-szigetek, Jamaica útvonalon mentünk. A hajóút teljes ellátással mind- össze fejenként kétszázezer forintunkba került. Először kicsit furcsán néztek ránk, amikor megjelentünk a tizenöt kilogrammos hátizsákunkkal az óceánjáró bejáratánál, ahová mindenki óriási bőröndökkel érkezett.

De mi így utazunk. Így olcsó és kényelmes – mesélte Lea. A karibi hajóút után meghódították Latin-Amerikát: a nagy utazást több hónapig szervezték, és pontosították a részleteket, például hogy az országokba milyen beutazási feltételek vannak, intézték a vízumot, a pénznemeket. Hét különböző oltást kaptak az utazást megelőző 2 hónapban.

Számok és helyszínek 1. USA, Miami repülőtér 2. Nicaragua, Cerro Negro vulkán 3. Ecuador, Egyenlítő vonala 4. Ecuador, Cotopaxi vulkán, 4864 m 5. Peru, Amazonas 6. Bolívia, Uyuni sósivatag 7. Bolívia, Uyuni sósivatag 8. Chile, Torres del Paine Nemzeti Park 9. Argentína, Perito Moreno gleccser 10. Brazília, Rio de Janeiro

Kalandok Dél-Amerikában

– Kezdetben pár úti célunk volt csak, aztán nézegettük a térképet, és azon gondolkodtunk, mit érdemes még megnézni, ha arrafelé járunk. Kuba, Guatemala, Panama, Kolumbia, Ecuador, Peru, Bolívia, Chile, Argentína, Brazília. Ezen országokban mind megfordultunk. Útközben terveztünk meg mindent, az útvonalat, azt, hogy hol alszunk, hol mossuk a ruháinkat, vagy hogy milyen nevezetességet nézünk meg – vette át a szót Veisz Ákos. Először furcsán néztek ránk, amikor megjelentünk a tizenöt kilós hátizsákunkkal.Mint mondják, az étkezést volt a legnehezebb megoldani. Kubában a boltok szinte üresek, az éttermek pedig hiába kínáltak az étlapon húszféle ételt, abból általában csak kettő van. Voltak búvárkodni is, úsztak együtt cápákkal, rájákkal, teknősökkel a világ második legnagyobb korallzátonyánál, Belize-ben.

Veisz Lea és Ákos Chilében, a Torres del Paine Nemzeti Parkban. A fiatal házaspárnak számtalan utazós terve van még.

Az esőerdőben

A változó időjárásra nem tudtak előre felkészülni, volt, hogy 35 fok volt, az esőerdőben mindenük vizes lett, Argentínában, a világ legdélebbi városában fáztak is a mínuszok miatt. – Volt olyan hostel, ahol tízfős szobákban laktunk, de volt olyan hely is, ahol saját szobánk volt. Sokszor ettünk kifőzdékben, ahol tudtunk, ott készítettünk magunknak. Én Peruban kórházba is kerültem, egy parazitát sikerült összeszednem.

Olyan hosszú a lappangási ideje egy ilyen betegségnek, hogy azt sem tudjuk, hogy vajon melyik országban kaptam el – hangsúlyozta Lea. Felejthetetlen élményeket szereztek. Volt olyan ország, amit örökre a szívükbe zárnak, és olyan is, ahová nem biztos, hogy visszamennének. Kolumbia egyes részei egészen megdöbbentő és ijesztő volt számukra, a drog és a kábítószer szomorú képet mutatott az országról.

Rajtra készek

– Mexikó azonban csodálatos volt. Úgy, ahogy Guatemala is, ahol négyezer méter magas ak- tív vulkánra másztunk fel, ami negyedóránként kitört. Két napot túráztunk itt, és fent is aludtunk a vulkánon. Mindennap eszünkbe jut. Chile és Argentína is fantasztikus volt.

A városok, a gyönyörű hegyek mintha Svájcot idézték volna. Utolsó helyszínként pedig Rio de Janeiróban voltunk – tették hozzá. A fiatal házaspárnak számtalan olyan ország van még a világtérképen, ahová szeretnének eljutni. Egy biztos: amint van lehetőségük világot látni és utazni, akkor rajtra készek. A hátitáskák bepakolva, már csak indulni kell.