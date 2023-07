A kezdeményezésről Madarász Péter, Szelenczei Nándor, Tálos József és Fodróczi Péter számolt be. A motoros gurulás mellett lesz becsületkasszás vacsora, valamint zenés és táncos mulatság koncertekkel. Minden érdeklődőt várnak.

Kovács Emma támogatásáért rendszerint közösségek fognak össze a térségben. Emma történetét sokan ismerhetik már: koraszülöttként látta meg a napvilágot, amikor agyvérzést kapott, amelynek következtében hónapokon át kórházi ellátásra szorult és több műtéten esett át. A kislánynak az önálló járáshoz speciális mozgásfejlesztésre van szüksége, ezért a szülei rendszeresen elviszik a solymári Borsóházba. A kitartó kezelések eredménye szemmel látható, de Emma számára továbbra is elengedhetetlenek a költséges kezelések.

Már beszél egy picit

– Emma fertőszentmiklósi kötődésű és már kicsi kora óta ismerjük. Tudjuk, hogy sosem lesz önálló, de látjuk a kezelések eredményét, már tud valamennyit beszélni és járni, így amit csak tudunk, segítünk neki, hogy a kezeléseket folytatni tudja. Ez a negyedik alkalom, hogy Emmáért szervezünk motoros gurulást – kezdett bele Szelenczei Nándor, az Acélkerék Motoros Baráti Kör gazdasági felelőse, aki Fodróczi Péterrel, Tálos József elnökkel és Madarász Péterrel együtt beszélt a kezdeményezésükről. Hozzátette, Emmán kívül más rászorulóknak is szerveztek gyűjtést.

A felvonulás után körbevisznek egy sisakot, mindenki bedobhatja a felajánlása összegét és lesz becsületkasszás vacsora.

Fotó: Máthé Daniella

Tizenegy tagú a baráti társaság

Az Acélkerék Motoros Baráti Kör 2000-ben gyermekkori barátok részvételével alakult.

– Többen általános iskolás korunk óta ismerjük egymást és volt egy közös bennünk, ami összekovácsolt: a motorok szeretete. Jelenleg tizenegy tagból áll a baráti körünk, amely a tiszteleten és a bizalmon alapszik – emlékeztek vissza a bőrmellényesek. – Az utóbbi években a tagok életében a család került előtérbe és a hosszú túrák helyett inkább helyben rendezünk jótékonysági akciókat. A mostani adománygyűjtésen a felvonulás után körbeviszünk egy sisakot, amibe mindenki bedobhatja a felajánlása összegét, valamint lesz becsületkasszás vacsora, de kihelyezünk egy pénzgyűjtőt is, amelybe az est folyamán bárki bedobhat pénzt. A tavalyi évhez hasonlóan most is száz feletti résztvevőre számítunk a gurulás során, amelyre a baráti kör tagjai mellett motorosklubokat, ismerősöket és barátokat várunk – részletezték.

Csilis bab is készül

Az Acélkerék Jótékonysági Motoros Guruláson és Nyílt Napon minden érdeklődőt várnak Fertőszentmiklóson, a Petőfi Sándor utca 52. szám alatt található klubhelyiségbe, ahol 12 órakor lesz a kapunyitás. A gyülekező a guruláshoz 16 órakor kezdődik, a menet 16.30-kor indul. A részt vevő motorosok mintegy 30 kilométert tesznek meg a 85-ös főúton haladva, majd Hegykőnél térnek le és a Fertő-parti településeken mennek vissza Fertőszentmiklósra. Az idő alatt csilis bab és gulyás készül, amely becsületkasszás lesz. Az estét zenés, táncos mulatsággal zárják. Koncertet ad az MN, majd a Spitfire és a Katapult zenekar szórakoztatja a jelenlévőket.