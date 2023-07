Miközben a gyerekek kézműves és sportolási programokon tudták tehetségüket kipróbálni, kint az udvaron az ebéd elkészítésére tevődött a hangsúly. A baráti beszélgetések és a szabadidős programok mellett szakmai beszélgetésbe is belehallgathattak középiskolás diákjaink és szüleik. A pódium-beszélgetés témája is tematikusan kapcsolódott a családi naphoz, hiszen a résztvevő polgármesterek arról beszélgettek, hogy miként lehet ma nagycsaláddal vidéki kistelepüléseken elkezdeni az életet, illetve, hogy mitől is lesz családbarát egy település. A résztvevő három polgármesterből ketten a Felvidékről érkeztek, Agócs Gergely Királyrévről és Marcinkó Zoltán Bénáról. A beszélgetés hölgy tagja pedig Angelovics Helga személyében a Tokaj-hegyvidéki Golopról. A moderátori feladatokat Sullivan Ferenc kollégánk, az MCC Ifjúságkutató Intézetének munkatársa vállalta.

A pódium-beszélgetés résztvevői elmondták, hogy számukra nagyon fontos szülőhelyük fejlődése és az ott lakók jövőbeni boldogulása. Elmesélték, hogy miként kerültek településük élére. Volt olyan közölük, akit „visszahívtak” egyetemi tanulmányai és tudományos pályafutása mellett, hogy segítsen a település fiataljainak lehetőségeik megtalálásban és hasznosításában. Mindhárman nagyon fontosnak ítélték településük infrastrukturális fejlesztését, mely alapját képezi a letelepedés feltételeinek. Fontos a fiatalok helyben tartása, melyhez szükségesek az egzisztenciális feltételek, mint a munkahely, a megfelelő egészségügyi ellátás, az oktatás megléte. A lehetőségek kialakításában mindenképpen az együttműködésekre kell fektetni a hangsúlyt, hisz a kistelepülések számára sok esetben nem állnak rendelkezésre azok a feltételek, melyek a települési szegmensek fejlesztésében szükségesek. Nagyon fontos, hogy a fiatalok vállaljanak gyermekeket, hiszen a gyermekszületés az alapja minden társadalmi- és települési fejlődésnek. Ennek ösztönzése a legfontosabb, hogy egy település valóban családbaráttá és a fiatalok számára vonzóvá váljon.

Az MCC győri képzési központja a nyár folyamán is szervez szakmai rendezvényeket, melyekről bővebb információt az MCC Győr Facebook oldalon találnak az érdeklődők.