Zsúfolásig megtelt a komáromi Jókai liget, ahol július 7-én a csokoládé világnapján a Magyar Cukrász Ipartestület és a Komáromi Városmarketing Kft. közösen szervezte meg az Év fagylaltja versenyt. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke elmondta: fantasztikus napokon vannak túl, hiszen az építés már csütörtökön megkezdődött, hogy pénteken reggel a helyszínre telepített fagylalt fagyasztó laboratóriumokban a nézők láthassák, hogyan készítik el a fagylaltokat a versenyzők.

„Jubilált az Év fagylaltja verseny, ez volt a 25. alkalom, és azt kell mondjam, hogy mind a szakma, mind a közönség körében nagyon kedvelt program. 2019-ben Szombathelyen tartottunk utoljára ilyen nagyszabású rendezvényt, amit aztán a covid három évig nem tett lehetővé. Örültünk, hogy Komárom vezetése látott ebben a versenyben fantáziát, remekül együtt tudtunk dolgozni a Komáromi Városmarketing Kft-vel. Minden adott volt, a fagyik elkészültek, az emberek özönlöttek ide a Jókai ligetbe. Kezdetben úgy volt, hogy 72 nevezést tudunk befogadni, végül ezt 81-ben maximalizáltuk. Az Év fagyija 25 éves történetében talán kétszer volt száz nevezés, egyébként átlagban 50-60, szóval a komáromi benne van a top háromban. Jó nevű szakemberek neveztek, ami garancia volt arra, hogy valóban remek fagyik szülessenek” – tudtuk meg Erdélyi Balázstól.

A Komáromi Városmarketing Kft. ügyvezetője, Radics Gábor is elégedetten nyilatkozott a rendezvényről, ami, akárcsak az egy hónappal korábban lebonyolított Food Truck Show, szintén sikeres volt. A különleges és kiváló fagyik mellett remek kísérőprogramok szórakoztatták az embereket. „A komáromi arcok mellett sok ismeretlent látok, tehát szép számmal érkeztek látogatók Komáromon kívülről is” – emelte ki az ügyvezető.

A fagylaltokat kiváló cukrászmesterekből álló szakmai zsűri, közönség zsűri és a szakmai szervezetek zsűrije értékelte, a csoki és mentes kategóriában többek közt Pataki Ádám, aki elárulta: szerinte azok a jó fagylaltok, amelyben az ízek harmonizálnak, a fűszerezés egyensúlyban van és az állaga is megfelelő, illetve amikor az elnevezésből kiderül, hogy milyen nyalánkságot is eszik pontosan az ember. „Voltak igazi különlegességek a mentes és a csokis kategóriában is, például a kápiapaprikás málna. Azt gondolom, hogy a csokisban több mozgásterük volt a versenyzőknek, mint a mentesben. Nekem személy szerint előbbiben egy körtés karamellás, az utóbbiban pedig egy szilvás ízlett a legjobban” – mondta el Pataki Ádám.

Komárom különdíját az Ireks Stamag Mangó sorbet cékla variegátóval fagylaltja kapta, amit Benkő Péter készített el

A közönség zsűriben kapott helyet a Komgasztro műsorvezetője, Proczeller Tamás és az ország gasztrokibice, Sági Szilárd. „Kifejezetten kánikula van, ami hozzájárul, hogy még jobban kívánjuk a fagyit. Velem nem volt könnyű dolguk a zsűritagoknak, mert eléggé extrém ízlésem van a fagyik terén. Azokat szeretem leginkább, amikben van kihívás. Most is kóstoltam paprikásat, ami nagyon bejött és igazán tetszett a mentás uborka, ami hűsítő, frissítő és extrém is volt egyben” – árulta el Szilárd, aki azt is hozzátette, hogy zsűritársaival nem igazán pontoztak, mindenki kiválasztotta az általa legjobbnak tartott ötöt, amelyik pedig mindannyiuk listáján szerepelt, az lett a győztes. Taktikát sem követtek, igazából hanyatt-homlok nekiestek a 81 finomságnak. Vagy, ha valamelyik tagnak volt is valamilyen taktikája, az az első percben megdőlt.

A közönségdíjas végül a Szilárd által is preferált Mentás uborka lett, amit a balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizóból Pálfi Attila készített el.

A Magyar Cukrász Ipartestület kérte fel arra Sztaracsek Ádámot – akinek ötlete nyomán érkezett az Év fagylaltja verseny Komáromba –, hogy zsűrizze a céges és alapanyaggyártó kategóriát. A komáromi Jánoska Cukrászda cukrásza 2017 óta méretteti meg magát az Év fagylaltja versenyen, ahol 2018-ban egy bronzot és egy közönségdíjat zsebelt be, illetve a következő években A régió kiváló fagylaltja elismerések is őt illették.

Ebben a kategóriában vegyes volt a felhozatal. Sokan próbálkoznak cukormentes fagylaltokkal, azonban azt el kell mondani, hogy cukormentesből jót készíteni bizony nehéz

– mondta el Ádám.

A cseppet sem könnyű döntés 17 óra után született meg, minden résztvevő oklevelet kapott, majd kategóriánként díjazták a három legjobbat. Komárom különdíját a helyi Ireks Stamag Mangó sorbet cékla variegátóval fagylaltja kapta, amit Benkő Péter készített el.

Az Év fagylaltja győztese, Somodi János, aki sütőtökös mandulafagylaltot álmodott meg dió variációkkal

Az Év fagylaltja Somodi János, a balatonmáriafürdői Florida fagyizó fagylaltmesterének Sütőtökös mandula fagylaltja dió variációkkal lett. Jánostól megtudtuk, hogy 2014-ben kezdtek el versenyezni, számára ez a harmadik-negyedik önálló megmérettetés. „Ennek a fagyinak az ötlete már tavaly ősszel megfogalmazódott bennem, amikor a sütőtöknek szezonja volt. Készítettem egy sütőtök rétegezőt a fagylaltomhoz, amit megfűszereztem kardamommal, szegfűszeggel, szerecsendióval és gyömbérrel. Alapját egy sós mandulafagylalt adja, míg ropogós rétegnek tettem bele dióvariációkat, ami annyit takar, hogy a brazil- és a kesudiót karamellizáltam és aprítottam, a pekán és a sima diót pedig áztatásos módszerrel készítettem, majd azt is karamellizáltam. Ezzel a fagyival egy nemzetközi versenyen is továbbjutottam, azóta finomítottam rajta. A győzelem hatalmas boldogság és felelősség is egyben. Az üzletben helyt kell állnunk, hogy minden nap készíteni tudjuk, bár sütőtök alapból feltankoltunk rendesen” – vallotta a díj átvételét követően a győztes.