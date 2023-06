Győrig Előd, a Magyar Madártani Egyesület Kisalföldi Helyi Csoportjának titkárhelyettese sok érdekességet mesélt a védett madárról és élőhelyéről. Például arról, hogy a vörös vércse nem épít fészket, inkább elfoglalja más madarakét, így akár a varjúk vagy egerészölyvek otthonát. Nemcsak külterületen fordul elő, a várbalogi templomban is jól érzi magát.

– Több mint száz költőládát tettünk ki, és jelenleg a vörösvércse párok száma Várbalogtól Rajkáig meghaladja a negyvenet, köszönhetően, hogy elegendő táplálékot találnak – emelte ki a szakember.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendezvény helyszíne azért is különleges, mert itt virágzik a tavaszi hérics, illetve a fokozottan védett közönséges ürge is több százas kolóniával képviselteti magát a Mosoni-síkságon belül csupán itt.

Nem mindennapi élmény volt, hogy kuvikokat és vörös vércséket is gyűrűztek a szakemberek. Az első fészekből rögtön hét „testvér” került elő, ami szintén nem gyakori: a háromhetes vörösvércsék nemcsak gyűrűt kaptak, de meg is mérték őket és mintát is vettek belőlük.