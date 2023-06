- Hogyan került a Magyar Táncművészek Szövetségének élére?

- Három évvel ezelőtt, amikor az a megtiszteltetés ért, hogy sikeresen pályáztam és a Győri Balett igazgatója lettem, úgy döntöttünk, hogy továbbra is Kiss János képviseli az együttest a Magyar Táncművészek Szövetségében. Letelt ez a ciklus, és az elmúlt hetekben újabb tisztújításra került sor. Nem titok, hogy beadtam a pályázatom az elnöki tagságra. Bevallom őszintén, izgultam, hogy a Győri Balett és azon belül az én személyem is tud-e annyira hiteles lenni szakmailag és emberileg, hogy újra bekerüljünk a szövetségbe. Amikor jöttek a szavazatok meglepődtem, maximális pontszámmal, a szövetség összes tagjától megkaptuk a jelölést. Ez fontos visszajelzés számunkra, hiszen ez azt jelenti, hogy fontosak vagyunk a szakmának és a közönségünknek.

- Kiss János szoros a kapcsolat. Milyen a leköszönő elnökkel?

- Mihályi Gáborral, aki az Állami Népi Együttes művészeti vezetője régi az ismertségünk. A legszorosabb akkor volt a kapcsolatunk, amikor Dubai Világkiállításra készültünk tavaly egy közös koprodukcióval. Hatalmad dolog volt számunkra, hogy Káel Csaba felkérésére közösen koreografálhattunk, és együtt képviselhettük Magyarországot az egyedülálló pavilonban az expón a Nemzeti Hét program részeként. Az elnökválasztás előtt is felhívott, hogy szeretne jelölni elnöknek, ez nagyon megtisztelő volt számomra. Mihályi Gábor elnökként és Kiss János társelnökként együtt rengeteg mindent letettek az asztalra az elmúlt 15 évben is. Végtelen köszönettel és hálával tartozik nekik a táncszakma.

- Milyen érzések kavarognak Önben, most hogy megválasztották új elnöknek?

- Izgatott vagyok. A megtiszteltetés mellett azonban, ez hatalmas teher és kihívás is, hogy ilyen erős képviselet után és nehéz időszakban veszem át Magyar Táncművészek Szövetségét. Ugyanakkor nekem ez egy szolgálat. Azt gondolom, hogy önmagunkat és egy értékrendet képviselni a mai világban nehéz, másokat pedig talán még nehezebb. Viszont az egyik legnemesebb érzés is. Erről az oldalról közelítem meg ezt a feladatot.

Fotó: Csapó Balázs

- Kiss János úgy fogalmazott a nagy bejelentéskor, hogy kellett egy kis vérfrissítés, fiatalítás a szövetségbe. Mik a közös terveik Fodor Zoltán, új társelnökkel?

- Talán az egyik legfontosabb feladatunk, ahogyan az előző elnökségnek is, a táncművészet megítélésének a rendezése. Azt érzem, hogy zenei és színházi oldalról kevésbé kapott fókuszt a szakma az elmúlt időszakban. Biztosan szükség volt a vérfrissítésre is, de ez mindennél így van. Időnként meg kell állni, újra kell gondolni a pozíciónkat, a kommunikációt, a párbeszédeket és a kapcsolatokat, lehetőségeket. Mindig, minden változik körülöttünk, azt gondolom erre ezért volt szükség. Megpróbálunk felnőni elődeinkhez és az általuk végzett feladathoz.

- Vannak elképzeléseik, hogy hol lehetne tovább erősíteni a tánc szerepét?

- Természetesen, már most sok munkafolyamat kezdődött el. Hiába jön a nyári szünet, mi ugyanúgy dolgozunk tovább. Három fő területen dolgozunk, amikről ősszel szeretnénk bővebb tájékoztatást adni. Az elsődleges feladatunk, hogy bemutatkozási lehetőséget kapjunk, hiszen Magyarország egyik legnagyobb szövetsége a Magyar Táncművészek Szövetsége. Számos tagszervezetünk van, amik vegyesek: függetlenek és nemzeti minősítésűek egyaránt. Közös platformot kell találnunk, most minden erőnkkel ezen dolgozunk Fodor Zoltánnal.

- Mi a szövetség küldetése?

- Artikulálni egy értékrendet, egy iszonyat színes a táncművészetben a kortársaktól, a klasszikus baletten át egyéb stílusokig. Meg kell mutatnunk a táncban erő van és ezt még hangsúlyosabban szeretnénk képviselni a jövőben, hiszen talán ez az egyik legillékonyabb művészeti ág. Ugyanakkor nemzetközi szinten egyfajta zászlóshajója a magyar kultúrának, amit szintén ki kell emelni.

- Sokan gratuláltak az új pozícióhoz, de a győriekben talán egy kis aggodalom is van, hogy a Győri Balett igazgatójaként mennyi ideje marad a helyi feladatokra.

- A mai felgyorsult világunkban azért ez már egyszerűbb. Az interjúkat, meetingeket is meg tudjuk oldani már a technika és az internet segítségével. Ezután az interjú után például Rómával tárgyalunk a Győri Balett ügyeiben. Szerencsére valamilyen szinten összefolynak a szálak, így Győri Balett igazgatójaként és a szövetség elnökeként is hely fogok állni. Az új megbízatás is bizalmon alapszik és fontos felelősség. Azon leszek hogy egyik feladat se sérüljön. Ebben pedig remek társam lesz Fodor Zoltán, akivel szintén szoros a kapcsolat, hiszen többször dolgoztunk már együtt.