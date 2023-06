Évek óta nyújt biztonságos hajlékot számtalan fecske számára a Pannon-Víz Zrt. győri üzemmérnökségének központi telephelye. De nemcsak a fecskék, hanem más madárfajok is előszeretettel fészkelnek a szolgáltató létesítményeinek menedékében. Új lakói vannak a marcalvárosi víztoronynak is, amely évek óta a vörös vércséknek ad otthont. A toronyban több család is fészkel, a víztorony ablakpárkányán nyugodt körülmények között költhetik ki tojásaikat.

Forrás: Pannon-Víz

