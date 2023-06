Az idei évben sem maradhatott el a viseletverseny, amelyre összesen ötven kisgyermek nevezett be csodálatosabbnál csodálatosabb kosztümben. - A nagyobbik lányom hatéves, vele már kétéves kora óta kilátogatunk a Tündérfesztiválra. Idén nem készültünk különösebben a viseletversenyre, hiszen az időjárás miatt is bizonytalan volt. Végül, amikor megérkeztünk kedvet kapott hozzá, hogy megmutassa magát a zsűrinek - mondta el Rombai Kata. Hozzátette, a lányokat különösen lenyűgözte a megnyitó produkció, a Horváth József-zeneiskola fuvolaegyüttesének előadását.

A vízhez kapcsolódóan képviseltette magát a Soproni Vízmű Zrt., a tűzoltók és a soproni vízilabdázok is. A kiemelt látványosságok közé tartozott a vízitündérek világa, amit védőnői szolgálat biztosított a gyermekeknek, valamint a manóliget és a tündérlak is elvarázsolta a kisgyermekeket. Mindezen felül a fesztiválra látogatók finomakat ehettek és ihattak a kertben felállított büfékben, valamint kézműves alkotókkal is megismerkedhettek.

Hódosi Katalin sokadik alakommal érkezett a fesztiválra kézzel készített ékszereivel. - Kiemelkedően szeretem a Tündérfesztivált, hiszen a hangulata egyben családias és varázslatos. A kézműves termékeimmel próbálok az egész család számára izgalmas ajándéktárgyakat készíteni - részletezte. Varga Vanessza pedig ökotextilből számtalan hasznos kiegészítőt készít, ami a legkisebb gyermekes anyáknak is kedvez. Palettájában a több funkciós táskáktól kezdve a plüssökön át a kiskönyv borítóig bármi megtalálható.