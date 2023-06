Az Ízőrző napon tizenhat csapat mérte össze gasztronómiai tudását. Molnár Istvánné és Kollár Bence helyi vendéglős zsűrizte az ételeket, közte a halászlétől a pörkölteken keresztül a hamburgerig. Érdekesség, hogy az ételek nevébe is be kellett csempészni a tízes számot. Így például a hivatal csapata tízgombás tokánnyal rukkolt elő. De az eseményre elkészült egy tízméteres kalács és több torta is.

– A várossá válás egy lassú átalakulási folyamat, olyan, mint egy pályamódosítás egy bolygónál. Polgármesterségem alatt érdemeltük ki ezt a címet, és majd az utódaink élvezhetik ennek hatásait – emelte ki a városvezető, megjegyezve, hogy elöljáróként abban elkötelezett, hogy Lébény folyamatos fejlődésben legyen. Kovács Gábor még kiemelte Lébény mikrotérségi szerepét is.

A tizedik évfordulóhoz gratulált Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője is, és Kovács Gáborral együtt adta át a főzőverseny díjait. Ezúttal a helyi horgász egyesület nyerte el a fődíjat, így ők birtokolhatják a vándor vindőt egy évig.