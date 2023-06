– Nagy örömünkre szolgál, hogy minden évben egyre több általános, valamint középiskolás tanuló tavaszi alkotását csodálhatjuk meg. Az idei év azért is olyan különleges, mert Magyarország közel harminc településéről érkezett nevezés, ami felülmúlta az eddigi évek sikereit. Nemcsak a környékünkről, de az ország számos pontjáról küldtek fotókat, érdemes megemlíteni Békéscsabát, ahonnan közel harminc tanuló nevezett, de Tokajról, Egerből, Gödöllőről, Budapestről, Szegedről és Pécsről is kaptunk fotókat. Harminchat általános iskolás hatvannyolc fotóval, míg kilencvennyolc középiskolás közel százkilencven fotóval nevezett – összegzett Bakos Bulcsú, a Glück-iskola igazgatója. Szintén beszédes szám, hogy harmincnyolc közép- és tizenkilenc általános iskola képviseltette magát tizenhat vármegyéből.

Az általános iskolásoknál Nagy Márton János, Bindics Noel Dominik és Fekete Noel lett dobogós, míg a középiskolásoknál Bedő Gergely, Martincsek Csaba és Gazsi Máté. A fődíjas fotó Albert Aurél Ellenfény című fényképe lett.

Kerekes István fotóművész köszönetet mondott, hogy ilyen sokan küldték be alkotásukat a versenyre, s külön értékelte a legjobb felvételeket.