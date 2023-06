- Társulatunk 1979-ben költözött a Templom utcai játszóhelyre, azóta ad otthont az előadásoknak ez az épület és pince. Korábban, 1973-ban alakultunk, így idén már az ötvenedik évadunkat kezdtük – mondta Ifj. Kövesi György, a Civitas Pinceszínház vezetője. A megalakulással elsősorban az volt a célunk, hogy kitörjünk abból a kultúrából, amit a nagy kőszínházak játszanak. Mást, a versek a mozgásszínház világát szerettük volna eljuttatni az emberekhez – mesélte.

A pinceszínházi környezet teljesen eltérő, mint a hagyományos kőszínházban. Nincs színpad, nincs rivalda, a nézők rögtön az előadók mellett ülnek. A színészek megérinthetik, bevonhatják őket a játékba, az előadásba.

- Mókát, kacagást, mély gondolatokat közvetítünk – mondta ifj. Kövesi György. Az egyik legjobb visszaigazolása a munkánknak, hogy a gyerekek is rövid idő alatt belefeledkeznek az előadásba, nincs telefon a kezükben. Élvezik a darabot, hiszen bevonjuk őket, ami még személyesebbé teszi számukra – emelte ki a művész. Vannak más szempontból is interaktív előadásaink. Ilyenkor a nézők egy jelenetekből összeállított listát kapnak, amiből kiválaszthatják, hogy mit szeretnének látni aznap. Szavazhatnak és a legtöbb szavazatot kapott jelenetekből áll össze az aznapi műsor. A közönségnek nagyon tetszik, hogy van beleszólásuk abba, hogy mit láthatnak. Számunkra ez nehezebb, hiszen tiszta improvizáció, de ettől válik egyedivé, különlegessé a munkánk egy része. Igaz, hogy vannak olyan művek, amibe, ha improvizációt viszünk, nem jön ki a poén, elveszik, viszont a középkori darabokba nagyon sokat lehet improvizálni, az főleg arra is épül – folytatta.

A múlt század közepének világát tükröző színházat nem csak iskolások látogatják, minden korosztályból érkeznek nézők, ami talán a színes, mindenki számára kedvező műsorszámoknak is köszönhető.