A Széchenyi István Egyetem folyamatosan szélesedő, magas színvonalú képzési portfólióval szolgálja a térséget, többek között művészeti területen is. Erre, valamint a Győrben meglévő, több évtizedre visszanyúló, nemzetközileg is elismert táncművészeti hagyományokra építve indított a Magyar Táncművészeti Egyetem táncos és próbavezető alapszakot klasszikus balett szakirányon a győri intézményben. 2021 szeptemberében kezdte meg tanulmányait az első évfolyam, amelynek tagjai nemrégiben már a második tanév végi záróvizsgákat is teljesítették.

A hallgatók rendkívül sokat fejlődtek a képzés két éve során. Fotó: Májer Csaba József - SZE

Dr. Lőrinc Katalin, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanszékvezető professzora, a záróvizsga-bizottság elnöke elmondta: a hallgatók előmenetelében, fejlődésében határozott fejlődés tapasztalható. „Sokféle háttérrel és eltérő célokkal érkeztek erre a szakra: van, aki táncművészeti középiskola után jelentkezett, más már tagja egy társulatnak, és olyan is található köztük, aki a tánctanításban képzeli el a jövőjét. Az oktatók mindannyiuknak magas szintű elméleti és gyakorlati tudást adnak át, ami rendkívül izgalmas feladat. A képzésben nagyon fontos a Széchenyi István Egyetem partnersége, és az a szakmai háttér, amit a Győri Balett támogatása tesz lehetővé. Meggyőződésem, hogy egy városban kulturális tényezőt is jelent, ha van egyetemi szintű táncművészeti szak” – fejtette ki dr. Lőrinc Katalin.

Kara Zsuzsanna, a Széchenyi István Egyetem mesteroktatója, a Győri Balett örökös tagja kiemelte: azzal, hogy működik ez a szak, már minden szinten, az általános és középiskolától az egyetemig elérhető táncművészeti képzés Győrben. „A hallgatók lelkesek, és az elmúlt két évben bizonyították, hogy rendkívül céltudatosak. A koreográfusi ismeretektől a tánctörténet- és táncműelemzésen, a zenetörténeten, a zeneelméleten, a művelődéstörténeten, a neveléselméleten, a drámapedagógián át a különböző balett-technikákig sokféle tárgyat tanulnak, aminek köszönhetően a gyakorlatban jól használható tudásra tesznek szert. Az oktatókat a Magyar Táncművészeti Egyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem Művészeti Kara és Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kara adja, a Győri Balett pedig nemcsak a gyakorlati helyszínét biztosítja, hanem szakmai támogatást is nyújt” – hangsúlyozta Kara Zsuzsanna.

A szak hároméves, így a mostani évfolyam egy év múlva végez. A kihelyezett képzést háromévente indítja a Magyar Táncművészeti Egyetem a Széchenyi István Egyetemen, legközelebb jövő szeptemberben. Jelentkezni 2024. február közepéig lehet majd a felvi.hu rendszerén keresztül.