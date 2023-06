22.20 - Hamarosan sok-sok fotót mutatunk az idei győri nyárnyitó koncertről!

A népszerű együttes koncertje után látványos drón-show szórakoztatta a kilátogatókat. A formáció legismertebb dalaira sokan voltak kíváncsiak, több ezer ember szórakozott egyszerre a város rendezvényterén. Győr egyike azon kevés helyszíneknek 2023-ban, ahol nagyszabású koncerttel várták a rajongókat Kiss Tibor énekes és társai.

A koncerten kicsik és nagyok is jól érezhették magukat, felcsendültek a formáció legjobb dalai is. A Győri Nyár megnyitóján Dézsi Csaba András polgármester is beszélt, aki boldog nyarat és jó fesztivált kívánt a közönségnek.