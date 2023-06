Ismét nőtt a pásztorgém-populáció a Hanságban. Tavasz végére már rendszeresen látható volt 5–8 madár, felmerült a gyanú, hogy fészkük is van már. A gémtelep ellenőrzésekor kiderült, hogy több fészek is van, de a pontos számukat nehéz megállapítani, ugyanis kis kócsagok is vannak a közelben, és mindkét faj fiókái oda-vissza mászkálnak egymás fészkébe. A becslés szerint jelenleg 5–6 pásztorgém fészkelhet az Osli-Hanyban.