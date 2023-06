Összesen 361 pályázatból 22-őt adtak be bölcsődék, akik - gyermekotthonokkal egyetemben - ebben az évben először vehettek részt az Állatorvostudományi Egyetem és az Állatvédelem gyerekeknek közösségi oldal szerkesztőbizottsága közös programján, amelyen az állatbarát cím mellett a legjobbnak bizonyult pályázatok benyújtói Az év állatvédő intézménye címeket zsebelhették be kategóriájukban.

Ahogyan azt korábban megírtuk, ezzel a megtisztelő címmel tért haza szerdán Gömöry Dóra, az Égig Érő Fa Kétnyelvű Montessori Családi Bölcsődehálózat vezetője és Szalayné Nagy Natália kisgyermek nevelő.

– Igazából azért is indultunk a pályázaton, mert az állatvédelem és az állatokkal kapcsolatos programok eddig is a mindennapjaink részét képezték a családi bölcsikben – mondja Szalayné Nagy Natália. – A madaraknak minden évben helyezünk ki etetőt és odút, a kóbor állatkáknak itatót. A gyerekeket megismertetjük a háziállatokon túl haszon- és vadállatokkal, nem csak játékok, és kézműves foglalkozás alkalmával, de személyes tapasztalás révén is. Ez folyamatos tevékenységünk része.

Azt mondja, nagyon fontos számukra, hogy a gyerekek ne csak mesekönyvekből találkozzanak az élővilággal, amelyek nélkülöznek mindennemű felelősséget.

– Adománygyűjtésekkel segítünk állatvédő szervezeteket, megtanítjuk a piciknek, hogy nekik is gondoskodásra, lakóhelyre és élelemre van szükségük, mint nekünk. Van egy virtuálisan örökbefogadott kutyusunk is, akit a gyerekek maguk választottak ki a Kóborka Egyesületnél. Sűrűn jön hozzánk látogatóba terápiás kutyus is. Mutattunk már a gyerekeknek nyuszit, halat, de a "nem szeretem állatok" is megfordulnak nálunk: már madagaszkári óriáscsótányt is simogattak, hogy ne csak azokat szeressék, amik picik, puhák és szőrösek, hanem az egész állatvilágot.

Szalayné Nagy Natália lapunknak beszámolt róla, hogy építettek sünodút, de mindenféle termésből, tobozból bogárhotelt is a gyerekekkel.

– Apróságnak tűnhet, hogy ha látunk egy kis rovart akkor nem agyontapossuk, hanem erre a védett helyre visszük el, de fontos hogy a pedagógiánk hogy tiszteljük és szeretjük az állatokat. A gyerekek mintát követnek, és ha tőlünk gondoskodást látnak, ők is ezt fogják utánozni.

A győri bölcsi vezetői csütörtökön beszélgettek Iszak Eszterrel és Váczi Gergővel a TV 2 stúdiójában: