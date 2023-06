A Győribaba portál kezdeményezésére 22 jelölés érkezett, melyből egy négyfős zsűri választotta ki az öt díjazottat, akik a városházán vehették át elismerő oklevelüket apák napja alkalmából.

A címre olyan édesapákat lehetett jelölni, akikre mindig lehet számítani, akik az egyszerű hétköznapokban a munka mellett otthon is erőn felül teljesítenek, s veszik ki részüket a gyermeknevelésből és a háztartási feladatokból is. A nyertesek sörkóstolóra szóló ajándékutalványt is kaptak.