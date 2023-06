Vegyük bár az irányt a Balatoni vidék felé, vagy induljunk keletre, ma már az ország minden pontján találkozhatunk kiemelkedő és említésre méltó cukrászdával. Az idei Audi-Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz keresztül-kasul bejárta Magyarországot, hogy felkutassa azt a 15 legkiválóbb cukrászműhelyt, mely helyet kapott a 2023-as toplistán. Impozáns listájának élén azonban nem történt trónfosztás: ahogy tavaly, úgy idén is az óbudai Málna The Pastry shop hozta el az Év Cukrászdája díjat, a Hungarian Pasty Shop Best of The Best elismerés pedig továbbra is a váci Mihályi Patisserie-t illeti.

Top 10 cukrászda az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz szerint:

Málna The Pastry Shop - Az Év Cukrászdája díj

Auguszt József Cukrászdája

Bergmann Cukrászdák (Balatonfüred)

Chouchou

Desszert.Neked formációk

Gerbeaud Café

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda (Sopron)

Matild Grand Cafe

Nour – Art Of Desserts (Budaörs)

The Ritz-Carlton Budapest

Top 7 vidéki cukrászda az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz szerint:

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda (Sopron)

Bergmann Cukrászdák (Balatonfüred)

Desszertem (Miskolc)

La Tène Desszertműhely & Kávéház (Badacsony)

Mónisüti (Gyenesdiás)

Nour – Art Of Desserts (Budaörs)

Sakura Cukrászda (Nagymaros)

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda

Az osztrák Harrer cukrászdinasztia már négy generáció óta működő családi vállalkozás, amelynek első magyarországi üzlete a soproni cukrászda. Karl Harrer egykor Ausztria legfiatalabb cukrászmestere volt, versenyzett Kanadában, Japánban és Szingapúrban. Soproni üzletét 1995-ben nyitotta, a csokoládéműhely pedig 2009 óta üzemel nagy népszerűség mellett, ahol csokoládékóstolókat is rendeznek. A magas minőségű Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda hűen képviseli az a szemléletet, amely a tudáson, a tapasztalaton és a kiemelkedő színvonalon alapul.