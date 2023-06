Immár annak is hagyománya van, hogy a rendezvényen adják át a Magyar Ízek Versenye díjait. Buzásné Kata szervező tájékoztatása szerint egyre népszerűbb a megmérettetés, melyre ezúttal 115 terméket neveztek szerte az országból, Szegedtől Debrecenen át Mosonmagyaróvárig, sőt még Csehországból is.

– Idén szuper termékeket küldtek be ismét: nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is évről-évre jobb. Így szinte minden termék nyert minősítést, és azt is kiemelném, hogy ezúttal is sok-sok különlegességgel neveztek – hangsúlyozta Buzásné Kata, megjegyezve, hogy idén először az aranyérmesek védjegyet is kaptak, amit két évig használhatnak, majd utána ismét minősítésért kell indulni. Egyébként ezúttal 29 arany, 44 ezüst és 20 bronz minősítést ítéltek oda.

– Korábban már ezüst minősítést értem el a levendulaszörpünkkel. A receptúrán finomítottam, s most aranyéremmel jutalmazták – magyarázta Hegyi Tamás, aki az alkalomra igazi nyári különlegességekkel is készült, mint a karibi levendulás-mangós chutney vagy az epres-áfonyás levendula lekvár.

A fesztiválon a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért Döme Anna javára gyűjtött adományokat.