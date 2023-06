És hogy melyek is a folyamatok, azt az érdeklődők megtudhatták most Dunaszigeten, hiszen dogozott a mórvető gép is, és sok-sok archív fotót is kiállítottak.

Az eseményen látványos programelem volt a hat csapat versengése, akik akadályversenyen, talicskával szlalomozásban, sörivásban, sőt még asszony falazásban is összemérték gyorsaságukat.

Winkler Károly, a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület elnöke, Horváth Géza, a Győri SzC Hunyadi Mátyás Technikum szakmai igazgatóhelyettese és Sántha Tibor oktató értékelte szakmai szemmel a produkciókat. Azt figyelték, mennyire magas, egyenes, tiszta és kifugázott a fal. A megmérettetésen cégek, a Hunyadi-iskola tanulói és a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók versengtek, és az utóbbiak győzelmével zárultak a próbák.

A fesztiválon fellépett pénteken az Óvári Gazdász Néptáncegyüttes, Kovács Kati, szombaton a Kőszegi Fúvósok, délután 4 órától Szikra Laci, a Pacsirták, az Apostol lépett színpadra, s a rendezvényt retro disco zárta.