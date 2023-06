Két kiállítás is színesítette szombaton a püski falunapot. Az egyik a faluház vezetője, Gonda Jánosné nevéhez kötődik, aki 2004 óta gyűjti a kendőket.

– Évente többször is szervezünk ingyenes ruhaosztást, és ilyenkor megörzök mindig néhány darabot, köztük kendőket is, soha nem lehet tudni, milyen beöltözéshez fog az kelleni. Így kezdtem el a kendők gyűjtését is, melyből már több tucatnyi is összejött. Azokból állítottunk ki ötven darabot a faluházban – számolt be Gonda Jánosné Marika.