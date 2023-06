Farkas Ciprián beszédében hangsúlyozta, az önkormányzat feladata a soproni bornak az ügyét szolgálni, hiszen a gazdaság és a kultúránk része. - Úgy véltük, hogy szükség van egy olyan közösségi térre, ahol minden helyi borásznak lehetősége van bemutatkozni. A városba látogatók pedig egy helyen ismerkedhetnek meg a borvidékünkkel - fűzte hozzá.

- A magyar bortörténelem nagy múltú és egyedülálló. Azt gondolom, hogy Sopron az egyik legizgalmasabb vidék, ami jelenleg a vörösborról ismert, de mint jól tudjuk egykoron fehérboros vidék volt. A bornak, ami sokkal több mint egy alkoholos italnál nemzeti szinten is fontos szerepe van. Azt vettük észre az elmúlt időszakban, hogy a fiatalok nehezebben találják meg az utat ebben az irányban, így különösen fontos a közösség építés, amit jól példáz a soproni Vinodom - részletezte Rókusfalvy Pál.

A Soproni Borvidék Hegyközségének elnöke kiemelte, kevesen tudják, hogy a soproni borvidékhez tartozik a Kőszeg és Vaskeresztes is, így természetesen megtalálhatóak azok a nedűik is a vinotékában. - Három évvel ezelőtt jött az ötlete a közösségi tér kialakításának. Közép-Európa leghosszabb terén kihasználatlanul tátongott az épület és a borászközösségben elkezdtünk gondolkodni, hogy a nyugati országokhoz hasonlóan mi is alapítsunk egy vinotékát, amelynek remek helyszíne lenne a Deák tér. Hosszú és fáradtságos munkán vagyunk túl, de úgy érzem, hogy megérte. A borkedvelőket pedig a jövőhéttől folyamatos nyitva tartassál várjuk - tudtuk meg Molnár Ákostól. Hozzátette, a Vinodom egyik funkciója az értékesítés, de fontos szerepet kap az edukáció a termelők és a fogyasztók részéről egyaránt, illetve helyet ad borkostolóknak is. Mindezek mellett a helyszín alkalmas arra is, hogy kulturális rendezvények színtere legyen.