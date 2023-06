Mórichidán aktív a vöröskeresztes élet. A helyiek szívesen tesznek eleget a hívó szónak, ha segíteni kell, ha támogatásra szorul valaki. Akkor is megmozdulnak, ha véradásra hívják őket a szervezők. Így történt ez a napokban is. A mórichidai vöröskeresztes szervezet véradást szervezett, szűrőprogrammal egybekötve. Hatvanöt önkéntes véradó jelent meg és nyújtotta a karját segítségül másoknak. A prosztataszűrésen negyvenhatan vettek részt. Az eredményekhez és a jó hangulathoz hozzájárult Sima Károly, Szabóné Ibolya és Farkas Tiborné, akik révén vacsorát is kaptak a véradók és a szűrésre érkezők.