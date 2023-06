Az evangélikus iskolák kutató diákjainak harmadik konferenciáján kiemelt arany fokozatot édemelt Lang Ágota Robotika szakköröseinek produkcióra. Ezt azt jelenti, hogy a fiúk bemutatják modelljüket a kutató tanárok konferenciáján is. De hogy mi is az, amit az evangélikus TUDOK-ra vittek, s amin szinte egész tanévben tanévben dolgoztak?

- Ez egy CanSat modell - veszik ki a dobozból a selyem ejtőernyős konzervdobozt. Laikus számára elsőre ennyi látszik, de aztán kiderül, mi mindent tud a mindenféle érzékelővel és mérővel felszerelt doboz. - Ez egy műholdszimuláció - magyarázzák a Lang Ágota tanárnő Robotika szakkörébe járó ifjú kutatók: Joó Levente (9.B), Joó Balázs (Széchenyi Gimnázium), Szabó Máté (10.A), Magyar Balázs (9.A), Gangl Miklós (9.C) és Rózsás Zoltán (11.D).

Forrás: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégium

- Minden, ami benne van a mi munkánk, persze a tanárnő segítségével. Az érzékelőket is mi építettük össze a vezérlő egységgel, amire a szoftvert is mi írtuk, sőt, még az ernyőt is mi varrtuk - mondják nevetve a lelkes szakkörösök. A kollégium legfelső emeletéről dobták ki először a CanSat-et, ami a parkoló aszfaltjáig érve mérte a légköri nyomást, a levegő páratartalmát és hőmérsékletét, az UV-sugárzást. Az adatokat eltárolta és a számítógépes program segítségével diagramokba rendezte.

- Szeretnénk egy girokopter segítségével egy kilométeres magasságból kidobva is kipróbálni, és készítünk majd egy sokkal profibb testet is a műholdunknak - mutatják a szerkezet darabjait a fiúk. Kiderül, Miklós, Máté és Zoltán a programozásért felel, Balázs és Levente a 3D-s tervek szakértője, de ők varrták az ernyőt is, Joó Balázs pedig a legprecízebb forrasztó a csapatban, ahol egyébként mindenki ért mindenhez és már összeszokottan dolgoznak.

Szeptember óta építették és finomították a CanSat-et és a programot is, rengeteg energiát vittek a feladatba, de az értelmes és sikeres közös munka sok örömöt is adott az ifjú kutatóknak.

A konferencia kiemelt arany fokozata pedig megerősítette bennük, hogy a munkájuk értékes és különleges.

A konferenciáról

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet (EPSZTI) és a Deák Téri Evangélikus Gimnázium szervezésében harmadik alkalommal rendezték meg az evangélikus iskolák kutató diákjainak konferenciáját. Az alkalom a kutató tanárok konferenciájának mintáját követve 2018 óta ad lehetőséget a tudományos érdeklődésű, kutatómunkát végző és annak eredményeiről tizenöt perces előadásban beszámolót vállaló diákok – és felkészítőik – találkozójára. Öt tematikus csoportba osztották az előadásokat, amiket a fővárosi gimnázium tantermeiben hallgattak meg a diáktársak, a szurkoló pedagógusok és a zsűri