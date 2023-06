A Soproni Egyetem 2021. januárjában regisztrált a Tiktok-ra és már az első videó nagy sikert aratott, két hét alatt, több mint félmillióan nézték meg.

Hallgassa meg!

- Minden egyetemnek az a célja, hogy széles körben megmutathassa magát, főleg azoknál, akikből később a hallgatói lehetnek. Az látható, hogy a Tiktok igen népszerű a középiskolások körében, így a videók által megismertethető a Soproni Egyetem, de akár Sopron városa is. Ezen túlmutatva a mi tartalmainknak van egy tudomány és szakma népszerűsítő jellege is, a különböző képzéseink specifikumát is meg tudjuk mutatni - kezdte a szakember. - A harmadik olyan egyeteme voltunk az országnak, aki regisztrált és tudatosan kezdett tartalmakat készíteni. Az elején sokaknak szokatlan volt, hogy saját Tiktok csatornánk van, de ma már teljesen természetes dolog, abszolút illeszkedik az egyetem profiljába - tette hozzá.

Az Instagram és a Facebook felületekhez képest a különbség, hogy a Tiktok algoritmusa arra figyel oda, hogy a felhasználó mire kíváncsi. Az összes közösségi média platform közül, talán ez tudja leginkább kikapcsolni az embert. A legszórakoztatóbb tartalmak itt vannak. Mindenki arra vágyik, hogy egy fárasztó nap vagy vizsga után leülhessen és egy picit a gondoktól mentesülni tudjon. Ha olyan tartalom készül, ami színvonalas, minőségi és nagy érdeklődésre tarthat számot a Tiktok szerint, akkor megmutatja annak a felhasználónak, akit érdekelhet.

- Nehéz olyan tartalmat gyártani, amivel kitűnhetünk a többiek közül, főleg azért, mert itt trendek vannak. Egy adott zenére vagy adott mozgásformára kell sok eseteben elkészíteni a tartalmat és ez nem könnyű feladat. Az egyetemekkel szemben van egy olyan jogos elvárás is, hogy olyan videókat készítsen, ami nem bántó, nem sértő, nem kirekesztő, van egy etikai határ, amit nem szabad átlépni. Nehéz, de ha az időt és az energiát valaki beleteszi és színvonalas tartalmat készít, ismeri a Tiktok algoritmusát valamint a felhasználók elvárásait, akkor az adott videó sikeres lesz és több tízezres, százezres vagy akár milliós nagyságrendű megtekintést hozhat - zárta a beszélgetést.