Győr

Nyárnyitó hétvége

Időpont: 06.08-06.10.

Helyszín: Dunakapu tér

Június 9. 18.00 - Katonazenekari Fesztivál

Június 10. 21.00 (esőnap: június 11. vasárnap) - Quimby Koncert

Június 10. 22.30 - Drónos fényműsor

KÖNYV

94. Ünnepi Könyvhét és 22. Gyermekkönyvnapok

06. 08‒10., csütörtök‒szombat

Több helyszínen

Könyvbemutatók a Kisfaludy Károly Könyvtárban, könyvvásár a Baross úton naponta 10‒18 óráig és szabadtéri programok.

Június 9., péntek

16.00 Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gyűjtemény: Benedek Szabolcs: A spalatói boszorkány. Beszélgetőtárs: dr. Horváth Sándor Domonkos.

17.00 Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem: Szalai Attila: Szabadhegy és Kismegyer. Beszélgetőtárs: Szabó Szilvia.

17.00 Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gyűjtemény: Sáfrányné Kobli Írisz: Én csak a szívemmel látok. Beszélgetőtárs: Pió Márta.

18.00 Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem: Háy János: Szerelmes, istenes, okosos ‒ Háy-kódex. Beszélgetőtárs: Farkas Mónika.

19.00 Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem: A mi Petőfink. Bende Ildikó és Krasznai Tamás zenés irodalmi műsora. Zongorán kísér: Kertes Anna.

Június 10., szombat

10.00 Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem: Szűcs Kinga: A játék komoly dolog (gyerekversek). A kötetet bemutatja Szina Kinga illusztrátor és a szerző.

11.00–12.00 Baross Gábor út–Szent György-díszkút: Utcazene: Masni és Pocó – Mihályi Réka gyermekműsora.

14.00 Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem: Borbély János: Gyárváros – Egymásra épülő munkásközösségek. Beszélgetőtárs: Polczer Adél.

15.00 Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem: író-olvasó találkozó Darvasi László József Attila-díjas íróval. Beszélgetőtárs: Pálfalvi-Pottyondy Nóra

15.00 Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gyűjtemény: Renczes Attila: Szállodahajók titkos világa. Beszélgetőtárs: Csobayné Pintér Éva

16.00 Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem: Torma Attila: Városrészek születése: Nádorváros, Jancsifalu I‒II. Beszélgetőtárs: Galambos Krisztina.

16.00 Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gyűjtemény: A győri Műhely folyóirat Tehetséggondozó Műhelyének rendezvénye. Közreműködnek: Csiby Édua Boglárka, Maros Márk,

Szabó Georgina, Zsigmond Soma. Moderátor: Takács Nándor, a Műhely szépirodalmi rovatának szerkesztője.

17.00 Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem: Bagi Zoltán Péter: Belváros közösségeinek története I‒II. Beszélgetőtárs: Borbély Tamás.

15.00‒18.00 Baross Gábor út–Szent György-díszkút: Utcazene: handpanmuzsika.

Valamennyi program ingyenes!

SÉTA

Naplementetúra, hajós városnézés

06. 09., péntek, 19.30

06. 10., szombat, 19.30

Amstel Hattyú Fogadó kikötője

Másfél órás városnézés indul kishajóval az alkony fényeiben. Megmutatjuk a folyók felől, mi miért szeretjük Győrt.

Részvételi díj: 6000 Ft/fő.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges! Bejelentkezés: [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Hajós szigettúra a folyók városában

06. 10., szombat, 17.30

Amstel Hattyú Fogadó kikötője

80 perces hajókázás a város és környékének varázslatos színeit csodálva, természetközelben. Sok-sok történet idegenvezetőinktől a folyókról, a szigetekről, Szigetközről és a városról.

Részvételi díj: 5500 Ft/fő. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges! Bejelentkezés: [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174

SPORT

Tekerj a Zöldbe!

06. 10., szombat, 9.15

Leier Autó Kft. parkolója (Szauter u. 9.)

Győr, Nyúl – falunap, Pannonhalma ‒ Art Piknik. Táv: 49 km.

Találkozó 9.15 órakor a Leier Autó Kft. parkolójában (Győr, Szauter u. 9.). Rövid eligazítás után legkésőbb 9.30-kor indulás.

A részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen kell, a telefonszám, név és életkor megadásával. A túra- és idegenvezetés ingyenes.

A programról részletesen a Bringa Mánia Győr Facebook-oldalán olvashatnak.

GYEREK

Gyermekprogrambörze

06. 09., péntek, 16.00

Essencia Élmény Központ (Schweidel u. 5.)

Szeretettel várják a szülőket az első Gyermekprogrambörzére. Legalább 25 program és szolgáltatójuk mutatkozik be az eseményen. Színes ajánlattal, vegyes korosztálynak (0‒18 év) szóló programokkal készülnek.

Program: Bemutatkoznak a gyermekprogram-szervezők, -vezetők. Konzultációk, beszélgetések a szolgáltatókkal.

A részvétel díjmentes!

CSALÁDI

Lego®-elemekből épült kiállítás

06. 10‒11., szombat-vasárnap, 9.00‒18.00

ETO Park

Magyarország egyik legnagyobb, Győrben eddig még nem látott, Lego®-elemekből épült kiállítása. A kiállított óriás-kockaváros 3,75 méter széles és 31 méter hosszú.

Jegyárak: gyermek (14 éves korig): 1500 Ft, felnőtt: 2500 Ft, családi (2 felnőtt, 2 gyermek): 7000 Ft. 3 éves korig ingyenes a belépés. Jegyvásárlásra a helyszínen van lehetőség.

EGYÉB

23. Győri Lemezbörze

06. 10., szombat, 10.00

Széchenyi István Egyetem

Újra várják a zenerajongókat egy közösségi gyűjtőtalálkozóra. Több ezer LP, CD, DVD kerül az asztalokra ismét. A belépés ingyenes. Asztaldíj: 6000 Ft/db.

Pannonhalma

GASZTRO

Art Piknik

06. 10‒11., szombat-vasárnap, 12.00‒19.00

Pannonhalma, több helyszínen

Az Art Piknik egy olyan egyedülálló fesztivál, ahol a gasztronómia és a művészet találkozik, különleges helyszínen, különleges koncepcióval teremtve egyedülálló atmoszférát.

Az Art Piknik kiállítói az ország legelismertebb éttermei és vendéglátóhelyei, amelyek olyan gasztronómiai kínálatot vonultatnak fel, amilyennel egy helyen, egy időben ritkán találkozhatunk. A rendezvény fontos része a kézművesvásár is, ahol több mint 60 termelő mutatkozik be portékáival a fűszernövényektől, a sajtokon át az egyedi lakásdekorációkig. A minőségi ínyencségek élvezetéhez izgalmas művészeti programok, kiállítások, workshopok társulnak, valamint idén szombaton a WAMP Design Market, vasárnap pedig a Pici Piac is csatlakozik.

A programokról bővebben az Art Piknik Facebook-oldalán olvashatnak.

Mecsér

18. Ladikos Fesztivál

06.09-06.10

Mecsér, Dunapart

Fellép a Buda Pesme, a Boll Weevil Folk Blues Band, a Fajkusz Banda, a Fricska Zenekar, a Fanfara Complexa, a Kalász Banda, a Kolo Slavuj, Korpás Éva, Lovász Irén, a Magos Zenekar, Ocskay Brigitta, Mesics György és a Somló Banda, a Somos Zenekar, a Tokos Zene-kar, a Cserók Táncegyüttes, a Napraforgók Táncegyüttes, a Szanyi Bokréta Tánc-együttes, a Soproni Kacagány Táncegyüttes, a Mecséri Vegyeskar és Zenemühely, az Aranymálinkó Tánccsoport, valamint a Mecséri gyermektáncosok.

A Ladikos Galériában a Kovács-Simon Pajtában gyermekfoglalkozások, filmvetítés és előadások lesznek. Bemutatják Jakab Mihály „Dudások” című kiállítását. Idén is lesz Ladikos Lakoma főzőverseny, a szokásos bor- és pálinkakóstolók, Folk-kocsma, Kézműves- és gyerekfoglalkozások, kirakodóvásár is.

Mecsér Önkormányzatának támogatása mellett, kiemelt támogató évek óta a mosonmagyaróvári Nolato Magyarország Kft, a helyi Jáger és Társa Kft, a Forrás Üzletlánc, illetve a Varga ABC is, de immár évek óta támogatók között szerepelnek a fesztivál távolabbi és közeli szponzorai, mint az Iconomix, a FAMEX Kft, a KMA Technik vagy a Szigetköz Lelke Pálinka Manufaktúra is. A fesztivál kiadványa-inak tervezését Klebercz Gábor és grafikai stúdiója végzi, kivitelezésüket a győri Varázsceruza BT vállalta. További információ ITT>>

Mosonmagyaróvár

SPORT

Gurul a város

06. 09., péntek, 18.00

Wittmann park

Idén elsőként gurul a város! Tervezett útvonal: Várallyai u. (Wittmann park)‒Halászi út‒Nőszirom utca‒Tündérfátyol utca‒Tűzliliom utca‒Csermelyciprus utca‒Kálnoki utca‒Kiserdő utca‒Károly utca‒Mosonyi Mihály utca‒Aranyossziget utca‒Magtár utca‒Szent István király út‒Soproni utca‒ József Attila utca‒Hild János tér‒Töltés utca‒Bauer Rudolf utca–Fertősor‒Alkotmány u.‒Barátság utca‒Cseresznyés utca‒Huszár Gál utca‒Tesco-körforgalom (Királyhidai út)‒Szekeres R. utca‒ Lomb utca‒Pacsirta utca‒Gorkij u.‒Pozsonyi u.‒Béke utca‒Ujhelyi utca‒Várallyai u. (Wittmann park).

A rendezvény közlekedésbiztonságáért a szervezők felelősséget vállalnak, de a programon való részvétel saját felelősségre történik, melyet a résztvevők a felhívás alapján tudomásul vettek.

GYEREK

Bütykölő szakkör

06. 09., péntek, 17.00

Fehér Ló Közösségi Ház

Nyári hangulatban: díszek, játékok, füzetkék készítése. A szakköri foglalkozásokon az anyagköltség: 800 Ft. Bővebb felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 30/916-7664-es telefonszámon.

CSALÁDI

Családi nap

06. 11., vasárnap, 16.00‒19.30

Fehér Ló Közösségi Ház

Programok:

16.00‒17.00 Kézműveskedés: színes díszeket, figurákat készítünk, és lehet színezni, festeni.

17.00 Filmvetítés. Ameddig a nagyobbak a filmet nézik, a kicsik elfoglalhatják a játszószőnyeget. A moziban: Trollok a világ körül ‒ amerikai animációs vígjáték. 6 éven felülieknek!

A részvétel ingyenes!

Jánossomorja

CSALÁDI

Jánossomorjai Kölyök Gödör

06. 10., szombat, 14.00‒19.00

Játszó- és pihenőpark (Szent István utca)

Programok:

15.00 Zumba Kids Sárával.

16.00 Óvóbácsi Zsongodája-koncert.

17.00 Holle Anyó Gyermekszínház: Az aranyszőrű bárány. Mesejáték.

18.00 Óriásbuborék-show

Esőnap: július 2., vasárnap.

Püski

CSALÁDI

Falunap

06. 10., szombat, 8.00

Faluház és környéke

8.00‒12.00 Főzőverseny.

12.00‒18.00 Ugrálóvár, népi fajátékok, ülőkés népi körhinta.

12.00‒12.30 Főzőverseny eredményhirdetése.

14.00‒17.00 Kézműves-foglalkozás, csillámtetoválás.

14.00 Göblyös Lászlóné Kovács Mari egykori püski lakos golyóstollgyűjteményének kiállításmegnyitója. Nagyanyáink viselték – fejkendő-, vállkendő-kiállítás.

14.00 A Jánossomorjai Nyugdíjas Egyesület Napsugár Kórusának műsora.

14.30 Nosztalgia Baráti Kör – ʾ60–70–80-as évek slágerei.

15.00 Szeniorörömtánc Zsuzsival.

16.00 Kelet Lányai hastánccsoport.

17.00 Maya Trió – Fényes Szabolcs dalai.

18.00 A Wolf K-9 kutyaiskola bemutatója.

20.00 Utcabál. A jó hangulatról Lázár Zsolt gondoskodik.

Győrszemere

A bútorfestésszakkör kiállítása

06. 09., péntek, 18.00

Faludy György Közösségi Ház (Felpéci u. 117.)

A bútorfestésszakkör munkáját bemutató kiállítás. Közreműködnek a Napsugár Művészeti Iskola győrszemerei diákjai. A gyermekeket kavicsfestés is várja. A kiállításon megtekinthetik Hermeczi-Tóth Karolina dekorfestő munkáit is. A tárlat június 23-ig látogatható.