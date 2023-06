Másfél-két éve megduplázódott a befogadott állatok száma a győri menhelyen. – Rengeteg a bejelentés és a befogadott állat. Kutyák, macskák egyaránt. Szerencsére örökbefogadásaink is vannak, de ismét érkeznek külföldről is szerető gazdik hozzánk, ami fontos tényező. Több olyan kutyát hoznak be, amelynél csiphiba van, mert csak a gazdi nevét lehet leolvasni, a címét nem, vagy nincs is egyáltalán csip az állatban. Az új tendencia, amit szintén a leolvasáskor látunk, hogy egyre több eb kerül az ország másik feléről ide, majd hozzák be hozzánk – sorolta Nagy Péter, az Emberek az Állatokért Alapítvány kuratóriumi tagja.

A felnőtt állatok mellett számos kölyök és rossz állapotban, súlyos betegséggel küzdő kis kedvenc is a győri menhelyen talál ideiglenes otthonra. A macskákat illetően eszméletlen méreteket ölt a túlszaporulat, általában nem egy, hanem kettő-négy-nyolc árvát jelentenek be egyszerre. Anyagilag nemcsak az orvosi költségek és a rezsi, de az élelem árának 30–40 százalékos növekedése is egyre jobban terheli a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket.

1% után mozijegy

– A támogatóink továbbra is mellettünk vannak, de a megnövekedett működési költségeket igyekszünk más forrásból előteremteni. Az intézményt nagy részben az állatbarátok adó 1 százalékából működtetjük, illetve fél éve elindítottuk a havi „mozijegy” támogatásunkat is, ami szintén nagy segítség. Megjelentettünk egy kiadványt az alapítvány működéséről, amit igyekszünk terjeszteni – mondta el Nagy Péter.

Locsolás, úsztatás

A nagy melegre is készülnek az önkéntesek a győri menhelyen. – Évtizedek óta tartó projektünk a növényesítés, számos árnyékot tartó fát, bokrot ültettünk. A napokban kikerülnek a kennelek elé a napvitorlák is. A téli burkolatokat pedig levettük, hogy minél jobb legyen a szellőzés az állatainknál. Emellett még jól bevált módszer a helyek slagos felmosása. A sétáltatásokat nyáron igyekszünk átütemezni, kerülve a legnagyobb melegeket. Illetve a környékbeli vizekben és a fürdetőkádakban is fürödhetnek mentvényeink – fejtette ki.

Kerüld a betont!

Nagy Péter kiemelte, ebben az időszakban a fekete és hosszú szőrű állatok, mint Rudika, nagyobb veszélynek vannak kitéve. – Akik kint tartanak kutyát, fontos, hogy árnyékos helyet biztosítsanak neki, mert a hőség akár hőgutához és az állat fájdalmas elvesztéséhez is vezethet. A friss víz elengedhetetlen, illetve ne hagyjuk az autóban kedvencünket. Már most, a 25 fokos melegben sem, mert a kocsi egyfajta üvegház, és nagyon fel tud melegedni. A lakásban tartott állatainkat pedig inkább árnyas helyen, zöldben sétáltassuk, mert a felforrósodott beton könnyen sérülést okoz a mancsaikon – hangsúlyozta Nagy Péter.