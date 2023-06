Épp a pannonhalmi biciklisverseny finishétől indult a zarándoklat. Cirill főapát kísérte ki és indította útra a fiatalokat, akik még a 2016-os krakkói Ifjúsági Világtalálkozó élményeivel betelve fogalmazták meg a biciklis érkezés gondolatát, amikor még nem tudhatták, hogy a lehető legtávolabbi európai célpontra, Lisszabonba szervezik a 2023-as rendezvényt. Mégsem riadtak vissza. Csapódott egy ötödik tag is az elszánt bringás csapathoz, ő Münchenig tart a fiúkkal.

– Mind a négyen egy-két év eltéréssel érettségiztünk, de a kísérő autót vezető két fiú is iskolatársunk volt. – mondja Knáb András Benedek. – Nagy segítség, hogy a bencés közösség támogat minket lelkiekben: segítettek nekünk egy lelki programot összeállítani a bencések imáival és zsolozsmáival, amit mi is be tudunk építeni a napokba. Ez azért is fontos, mert egyikünk sem kiváltképp tehetséges sportoló, így nagyon fontos lesz számunkra az út során a fegyelmezettség, amihez ez jó keretet ad.

Apátságoknál alszanak minimalizálandó a kiadásokat, hogy a jótékony cél elől ne költsék el a befolyó összeget. – Sok szervezetet lehetne támogatni, a világ nagyon gyorsan változik és a szükséget szenvedők köre is. De nekünk a szervezés miatt kellett egy olyan stabil pont, akiknek tulajdonképpen mindig szükségük van a segítségre. Ezért választottuk mi a Bethesdát, két tanító is van a csapatban, szóval fontosak nekünk a gyermekek, és azok, akiknek nem adódik meg az a szabadság, hogy például ilyen útra vállalkozzanak. Őket lélekben hordozzuk.

Lapunk kérdésére a gyermekkórház elárulta: fiúk által gyűjtött összegből két olyan rehabilitációs segédeszközt szeretnének beszerezni, ami mozgásképtelen gyermekek ellátását és ápolását segíti.

A jótékony célon túl, azért a fiúkat az úticél is nagyon motiválja. A 2016-os krakkói találkozón megélték azt, milyen ereje van annak, amikor kétmillió fiatal gyűlik össze, imádkozik együtt, és figyel egy irányba.

– Hatalmas lelki élmény! A béke és a testvériség megélése, amikor ennyien összegyűlünk különböző nemzetekből. Láttunk olyan csoportokat, akik bringával érkeztek, és úgy gondoltuk ebben az értékvesztett világban, amikor rohanunk programról programra, de nincs idő igazán megélni semmit, az hogy ilyen soká tart egy út, az segítség ráhangolódni, befelé figyelni. Mert hajlamosak vagyunk az igazi értékek mellett elsiklani.

A tervek szerint augusztus 1-re szeretnénk a regisztrációra odaérni

– mondja András.

A 37. Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón Ferenc pápa is részt vesz, a Szentszék tervezete szerint szinte elejétől a végéig: a nyitó mise és a záró alkalom között is számtalan formában találkozva az ifjúsággal, többek között keresztút járás alkalmával is. Reméljük a fiúk útja szerencsésen alakul, és nem csak odaérnek, de a gyermekkórháznak szánt adomány is kifejezi az ő odaszántságukat.

Adományokkal segíteni a fiúk céljait, vagy követni a kalandjaikat a ridetolisboa.hu honlapon és a Kerékpárral Lisszabonba WYD 2023 facebook oldalon keresztül lehet.