A katonazenekari fesztiválok Magyarországon 7 városban már hagyománnyá váltak, az idei évtől pedig 3 új helyszínen szerettetik meg a katonazenét a helyiekkel.

A fesztiválok alkalmával több (3-4) zenekar is bemutatkozik egyszerre. A program egyik fő eleme a szakalaki bemutató. Ez megkoreografált, gyakran táncos produkció, mely kihívást jelent katonáknak, hiszen nem csak a zenei játékra, de a lépésekre, térformára is kell figyelniük, valamint extra fizikai megterhelést is jelent. Továbbá az összevont zenekari koncert, melynek során a jelenlévő zenekarok eggyé olvadnak össze, és bizonyítják, hogy nagy egységként is kiválóan tudnak működni. Ekkor 100-nál is több katonazenész játszik egyszerre.

A rendezvény időpontja: 2023. június 09. (péntek)

A rendezvény helyszíne: Győr, Dunakapu tér, 17:00-22:00