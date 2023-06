Az eseményen 70 csipkeverő mutatta be 10 ország értékeit. A Höveji Csipke Egyesület és a Höveji Csipkevarrók Köre nevében Farkas Katalin, népi iparművész, aki a helyszínen a pókolás rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket, Fábiánné Domán Hermina és Czimmermann Ilona képviselte Hövejt. Küldötteik Kovácsné Pócza Ágnes és Véghné Lőrincz Ágnes népi iparművészek munkáit is kiállították.

A höveji Farkas Katalin népi iparművész a pókolás lépéseit is bemutatta Horvátországban.

Horvátországban a csipkeverést egyébként évszázadok óta gyakorolják. A kézimunka aprólékosan készül sok ezer vékony szálból. Egykor egyfajta relikvia volt, az utóbbi években pedig igazi reneszánszát éli, mint népszerű horvát szuvenír, amely egyedi módon őrzi és képviseli a csipkeverő hagyományt.